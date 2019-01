Diritti | al via da Lecce il Lovers tour la rassegna Lgbtqi più antica d Europa

Plance pubblicità arrugginite e pericolanti in via XXV Luglio - la denuncia dello 'Sportello dei Diritti' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

I Diritti del disabile che viaggia : Aereo Le informazioni relative ai diritti dei viaggiatori disabili si trovano in un depliant scaricabile dal sito dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). I passeggeri disabili devono come prima cosa contattare le compagnie aree con cui viaggiano o eventuali tour operator: spetta, infatti, a loro comunicare all’aeroporto di partenza la presenza di un disabile a bordo. È consigliabile richiedere l’assistenza al momento dell’acquisto del ...

I Diritti dei passeggeri disabili che viaggiano in autobus : I diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus nei Paesi dell’Unione Europea sono entrati in vigore nel 2013 con il Regolamento (CE) n. 181/2011. Di seguito i diritti fondamentali riconosciuti a chi utilizza l’autobus in UE indipendentemente dalla distanza percorsa: condizioni di trasporto non discriminatorie; accesso per le persone con disabilità e a mobilità ridotta; norme minime in materia di informazione dei passeggeri, prima e durante ...

Gruppi Diritti civili : via Zuckerberg : 3.36 Decine di organizzazioni per i diritti civili hanno chiesto a Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg di dimettersi dal Cda di Facebook per aver ingaggiato la Definers, l'agenzia di pubbliche relazioni accusata di aver usato tecniche di propaganda occulta per screditare i detrattori del social network, tra cui il miliardario George Soros. Tra i firmatati Arab American Institute, Bend the Arc Jewish Action, Freedom From Facebook, Media Matters ...

Viali aperti nel periodo di Natale - il Tribunale per i Diritti del Malato: 'Smog e danni alla salute'

Caso Berlusconi - Corte Diritti Strasburgo archivia il ricorso : Bruxelles, 27 nov., askanews, - La Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso, con una sentenza emessa a maggioranza a Strasburgo, di cancellare dal ruolo il ricorso del leader di Forza Italia ed ...

Silvio Berlusconi - Corte europea dei Diritti dell’uomo archivia ricorso su legge Severino. Come voleva l’ex premier : Così Come aveva chiesto il ricorrente il caso è stato archiviato. Non si saprà mai se facendo decadere Silvio Berlusconi dal suo seggio in Senato nel 2013, e impedendogli di presentarsi Come candidato alle elezioni, comprese quelle dello scorso 4 marzo, in base a quanto previsto dalla legge Severino, l’Italia abbia violato o no i suoi diritti. Come chiesto dal leader di Forza Italia la Corte europea dei diritti umani ha deciso di chiudere il suo ...

Argovia estende Diritti di voto degli svizzeri all'estero

Treni - nuovi Diritti per i viaggiatori : aumentano i rimborsi per i ritardi : Basta ritardi folli, più i Treni arriveranno in ritardo più la compagnia sarà costretta a pagare per risarcire i passeggeri. E' quanto stabilito dal Parlamento Europeo che ha approvato un insieme di proposte a difesa dei passeggeri che viaggiano in treno nei Paesi dell'Unione Europea. Il regolamento ora dovrà essere discusso nel trilogo, ovvero il luogo dove le istituzioni europee cercano di trovare un accordo tra le loro posizioni, e se passerà ...

Diritti umani - al via campagna Kindness and Democracy : In occasione della giornata mondiale della gentilezza, celebrata in tutto il mondo il 13 novembre, le Associazioni Mete Onlus e Protea Human Rights hanno lanciato la campagna Socio-Culturale: '...

Corte dei Conti Ue : i dieci consigli per viaggiare tranquilli. Diritti applicati a macchia di leopardo : ROMA - Chi viaggia in Europa gode di una serie di tutele che, però, spesso non conosce. E quindi, non rivendica. L'Unione Europea ha stabilito e, in alcuni casi, aggiornato, i Diritti dei passeggeri ...

Diritti umani : al via la campagna 'Kindness and Democracy' (2) : (AdnKronos) - “Attraverso la nostra campagna, diffonderemo conoscenza e buone pratiche, in ogni luogo possibile - prosegue la Butera – e ci impegneremo nelle sedi istituzionali preposte, come le Nazioni Unite, affinché avvenga protezione e difesa dell'individuo”. Nel mese di marzo, Giorgia Butera e

