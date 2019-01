Torregiani incontra Salvini | La ferita sarà chiusa solo quando vedrò Cesare

Salvini incontra il figlio di Torregiani il gioielliere ucciso dai Pac : Roma, 13 gen., askanews, - 'Oggi con Alberto Torregiani , figlio del gioielliere ucciso dai 'Proletari armati per il comunismo' nel 1979 in una sparatoria, nella quale Alberto rimase ferito perdendo l'...

Torregiani : «Dopo 40 anni mio padre riposerà in pace» E incontra Salvini Video : Il figlio del gioielliere ucciso nel 1979 in una sparatoria in cui lui stesso, 15enne, rimase ferito e perse l’uso delle gambe: «Al governo chiedo fermezza». Il ministro dell’Interno: «Galera a vita per questo assassino comunista»