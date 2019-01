Soccorsa imbarcazione in difficoltà al largo di Ostia

meteoweb.eu

: RT @SkyTG24: Imbarcazione in difficoltà soccorsa al largo di Ostia - PisuDavi : RT @SkyTG24: Imbarcazione in difficoltà soccorsa al largo di Ostia - SkyTG24 : Imbarcazione in difficoltà soccorsa al largo di Ostia - anormalesbica : @giorgyporgy @fattoquotidiano Con una imbarcazione che dura qualche giorno. Verrai violentata di nuovo e davanti a… -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Un’a vela di circa 13 metri, con sette persone a bordo, e’ stataquesta mattina adi. Intorno alle ore 10.30, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino ha ricevuto via radio Vhf una richiesta di assistenza dall’denominata Breeze di 12,90 metri di lunghezza che, a circa 300 metri dall’imboccatura del porto di, si e’ trovata in difficolta’ nel manovrare a causa di una cima finita nell’elica, in presenza del vento forte in zona e del mare mosso.La Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Roma ha inviato subito la dipendente motovedetta CP 836 che, insieme alla motovedetta PS 659 della Squadra Nautica della Polizia di Stato di Fiumicino, presente sul posto, ha scortato l’unita’ a vela fino all’imboccatura della foce di Fiumara Grande. ...