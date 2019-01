Oroscopo Paolo Fox domani | 14 gennaio | previsioni inizio settimana

lanostratv

: Come andrà il primo giorno della nuova settimana? - OcchioSalerno : Come andrà il primo giorno della nuova settimana? - notizie_star : Oroscopo Paolo Fox previsioni settimanali con la classifica dei segni: - notizie_star : Paolo Fox oroscopo lo zodiaco del 13 gennaio Previsioni di oggi: -

(Di domenica 13 gennaio 2019)Fox,di: lezodiacali di lunedì 142019 Dopo l’appuntamento con Mezzogiorno in Famiglia di oggi, nel qualeFox ha svelato le suedell’dellaentrante, vediamo in modo più specifico come sarà la situazione astrologia della giornata di, con l’del 14diFox, tratto dalleda lui rese note sulle pagine di DiPiùTv, relative a tutti i giorni della nuova(noi riportiamo ovviamente solo piccole indicazioni generali riguardanti l’della, in particolar modo lunedì 14). Ai single dell’Ariete il re delle stelle consiglia di fare attenzione a piccoli fastidi che possono arrivare nei primi giorni dellacompresa tra il 14 e il 18: per molti è tempo di fare scelte definitive adesso. Sta per iniziare invece una ...