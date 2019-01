Oroscopo 16 gennaio dall' Ariete alla Vergine | Toro inquieto | ‘rigido’ il Leone

Oroscopo Paolo Fox domani - lunedì 14 gennaio 2019 : Sagittario - Capricorno - Acquario - Pesci : ...Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica ...

L'Oroscopo di domani 14 gennaio alimenta i sogni e le speranze di coloro che amano la buona Astrologia. In primissimo piano quest'oggi l'ingresso della Luna in Toro, esaminata e messa in relazione con i primi sei segni dello zodiaco. I nostri "strumenti del mestiere", come sempre, sono la nuova classifica stelline affiancata dalle immancabili previsioni riguardanti l'amore e il lavoro. Diciamo subito che questo lunedì vedrà il dominio quasi ...

Paolo Fox Oroscopo : lo zodiaco del 13 gennaio. Previsioni di oggi : Ariete, Toro, Gemelli: Previsioni oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 13 gennaio 2019 Aspettando l'appuntamento odierno con Mezzogiorno in Famiglia, dove Paolo Fox svelerà le sue Previsioni dell'oroscopo di tutta la settimana entrante, con la classifica dei segni, riportiamo da DiPiùTv alcune indicazioni generali sulle Previsioni dello zodiaco di Paolo Fox di oggi, 13 gennaio, e del fine settimana in generale (sulla rivista sono ...

Oroscopo lunedì 14 gennaio : parte bene la settimana per Bilancia e Acquario - giù Scorpione : L'Oroscopo del giorno 14 gennaio 2019 è pronto a partire in quinta, ben disposto a regalare sogni e speranze a voi lettori. Pertanto, l'Astrologia annuncia un giorno splendido di prossimo arrivo. A goderne appieno, però, solo due segni, ovviamente scelti tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A pesare in modo considerevole, l'ingresso della Luna in Toro, ben propensa a regalare ottime opportunità da sfruttare in campo ...

Oroscopo di domenica 13 gennaio : giornata vincente per Capricorno - Leone in crisi : Cosa porterà di interessante questa nuova domenica? Pronto a rispondere alla domanda il nostro Oroscopo di domenica 13 gennaio 2019. In analisi l'ultimo giorno della seconda settimana del mese corrente, valutata in relazione ai dodici segni dello zodiaco. Tante sono le novità che stelle e pianeti porteranno ai segni in questa nuova giornata. Dopo un inizio di settimana importante per alcuni segni e di calo per altri, continua il percorso ...

Oroscopo 15 gennaio : giornata importante per Vergine - Acquario incerto - stress per Ariete : Il 15 gennaio si prospetta una giornata molto interessante per Toro e Gemelli, mentre per Ariete ci sarà nell'aria un pò di pesantezza. Di seguito le previsioni degli astri per martedì 15 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: la giornata sarà parecchio pesante per alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale. C'è qualcuno che sta cercando di mettervi i bastoni tra le ruote e pare che ci stia riuscendo. Potreste mettervi contro tutti pur di far ...

Oroscopo 15 gennaio : Toro disteso - in ribasso lo Scorpione : Nella giornata di martedì 15 gennaio il Cancro potrebbe scoprire che una prima parte dei suoi desideri si stanno lentamente realizzando, mentre il nervosismo dello Scorpione dovrà essere mitigato con qualcosa che lo faccia divertire o comunque rilassare. E mentre per Acquario e Sagittario scoppierà l'amore, per il Pesci sarà una mattinata moto impegnativa esattamente come per il Capricorno. Di seguito troverete tutte le previsioni ...

Oroscopo 13 gennaio : Ariete forte nei sentimenti - cautela nel lavoro per Bilancia : Astrologia per i dodici segni zodiacali di domenica 13 gennaio 2019. Leggiamo l'Oroscopo della giornata e cerchiamo di capire quali novità ha in serbo quest'ultima giornata della settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti. Ariete: in amore la Luna è nel vostro segno zodiacale, questo rappresenta un elemento in più per risolvere un problema e vivere maggiori emozioni. Nel lavoro c'è ...

Oroscopo indiano di gennaio : emozioni e desideri per il segno zodiacale Makara : L'astrologia indiana fonda le sue radici antichissime nell'Induismo e combina esistenza a spiritualità. Nello Zodiaco siderale, la Luna ascendente assume un'importanza fondamentale perché, a differenza dell'Oroscopo occidentale, l'astrologia indiana si basa sulle fasi lunari e non sul transito planetario. I segni zodiacali sono 12 e gli elementi sono cinque: aria, acqua, fuoco, terra e cielo. Quest'ultimo è il principio da cui scaturisce ...