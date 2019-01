Cesare Battisti arrestato in Bolivia | si va verso l’estradizione | «Un aereo italiano è

vanityfair

: L'arresto di Cesare Battisti in Bolivia è una bella notizia. Tutti gli italiani, senza alcuna distinzione di colore… - matteorenzi : L'arresto di Cesare Battisti in Bolivia è una bella notizia. Tutti gli italiani, senza alcuna distinzione di colore… - Corriere : Arrestato Cesare Battisti in Venezuela, a Santa Cruz - Agenzia_Ansa : 'Cesare #Battisti è stato arrestato in Bolivia' -

(Di domenica 13 gennaio 2019), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in Brasile (da Twitter), nozze in ...