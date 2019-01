Torino | accende una sigaretta ma c’è una fuga di gas | l’appartamento esplode

fanpage

: Giochi invernali Special Olympics, si accende la fiaccola a Torino | Foto - CorriereTorino : Giochi invernali Special Olympics, si accende la fiaccola a Torino | Foto - TAXICABria : RT @TaxiTorino011: Fino al 13 Gennaio 2019 Torino si accende con le Luci d'Artista: una suggestiva mostra d'arte contemporanea a cielo aper… - TAXICABria : RT @TaxiTorino011: Fino al 13 Gennaio 2019 Torino si accende con le Luci d'Artista: una suggestiva mostra d'arte contemporanea a cielo aper… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Marito e moglie sono rimasti ustionati, oggi pomeriggio a Giaveno, a causa di una forte fiammata scaturita da un'esplosione in un appartamento di via Giuseppe di Vittorio. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato provocato dall'accensione di unadurante una perdita di gas in casa.