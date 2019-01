L' indiscrezione | Torna la Talpa e sparisce Pechino Express

Paolo Del Debbio torna su Rete 4 al posto di Gerardo Greco - l’indiscrezione : Manca ancora la conferma ufficiale, ma i giochi sembrerebbero ormai fatti: Paolo Del Debbio dovrebbe tornare su Rete4 nella prima serata del giovedì al posto di Gerardo Greco. Il direttore del Tg4, alla guida del programma W l’Italia, andato in onda per 14 puntate, ha ottenuto una media del 3,6% di share e di 660mila telespettatori. Un po’ bassa secondo i vertici di Mediaset, come riporta l’Adnkronos, che ipotizzano quindi il ...