Gattuso | ' Higuain? Non so cosa succederà'

Milan - Gattuso : "Higuain? Quando fai delle scelte... Non so cosa accadrà - Paquetà mi è piaciuto" : "Sapevamo che non era facile giocare contro questa Sampdoria, è stata una partita gagliarda. Bene la difesa. Sono contento per come ho visto i ragazzi aiutarsi, è stata una prestazione positiva". ...

Milan - Gattuso annuncia la cessione di Higuain : Il Milan ha conquistato dopo i tempi supplementari contro la Sampdoria la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, al termine del match ai microfoni di Milan TV Gennaro Gattuso ha praticamente annunciato la cessione di Gonzalo Higuain: “In questi giorni se non lo avessi visto in condizione non lo avrei fatto giocare. Con lui ho questo rapporto, ci diciamo sempre le cose in faccia, con grande onestà. Quando un giocatore fa delle ...

Gattuso : "Higuain lavora sodo e gioca. Il futuro sono cose sue - di suo fratello e di Leonardo" : A Marassi per la Coppa Italia contro la Sampdoria. Mercoledì prossimo a Gedda per una Supercoppa italiana da brivido: per via dell'avversario, la Juve , e del prestigio che il Milan si vuole regalare. ...

Milan - a tutto Gattuso : dal caso Higuain all’esordio di Paquetà : Milan, Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa della gara di Coppa Italia che precederà l’incontro di Supercoppa Italiana “Gonzalo si è presentato bene, se non si allenava come piace a me non avrei preso la decisione di farlo scendere in campo contro la Sampdoria. Ci sono delle chiacchiere che lo riguardano in questo momento, ma vedo come si allena, la disponibilità che mi dà e la professionalità che ci mette. Il resto ...

Milan - Shevchenko ha la cura per la rinascita : “fiducia a Gattuso e Higuain - questa squadra ha un’identità” : Il ct dell’Ucraina ha analizzato il momento dei rossoneri, sottolineando come ci voglia pazienza per tornare al top in Italia e in Europa L’ambiente Milan gli è familiare come pochi, visti i suoi trionfi con la maglia rossonera addosso. Andriy Shevchenko continua a seguire senza sosta le sorti della sua ex squadra, nonostante gli impegni da ct dell’Ucraina lo assorbano in maniera quasi ...

Milan - le 5 sfide di Gattuso per gennaio : Paquetà - Higuain - la Juve... : gennaio caldo per Rino Gattuso. E non solo per le temperature di Gedda, che aspetta il Milan il 16 per la Supercoppa italiana con la Juve. Sarà un mese incandescente per il tecnico rossonero, che ha ...

'Io e Higuain come Banfi e Aristoteles' : il Milan - Gattuso e la 'cura Canà' : 'Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . ...

Milan - Gattuso ‘L’Allenatore nel Pallone’ : “Higuain? Con lui ho fatto come Lino Banfi” : Simpatico paragone utilizzato da Gattuso nel post partita di Milan-Spal: l’allenatore rossonero equipara il suo lavoro con Higuain a quello di Lino Banfi con Aristoteles nel famoso film ‘L’Allenatore nel Pallone’ Diverse partite di digiuno, iniziate da quella maledetta gara contro la sua ex Juventus. Rigore sbagliato ed espulsione condita con rabbia e frustrazione: Gonzalo Higuain sembrava essersi inceppato. Tanta ...