Gazzetta: «Koulibaly si presenterà in Appello per il ricorso»

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Il precedente di Muntari Il Napoli ha deciso: la prossima settimana, in Corte Sportiva didella Federcalcio, per discutere delcontro la seconda giornata di squalifica, sianche Kalidou– ricorda il quotidiano – presentato soltanto ieri perché il Napoli ha atteso che venissero recapitati ulteriori referti dei collaboratori della Procura Federale.Scrive la, assistito dal legale della società Mattia Grassani, vorrà spiegare ai giudici, guardandoli negli occhi, l’atmosfera. Ciò che ha sentito e subìto, e i momenti decisivi che hanno portato alla sua espulsione. Vorrà trasmettere lo stato d’animo che lo ha condizionato, quello che l’arbitro Mazzoleni non ha mai considerato sino in fondo, non sospendendo la gara come gli imponeva il regolamento.L’avvocati Grassani ricorda, sempre alla ...