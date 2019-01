Slittino | Coppa del Mondo Sigulda 2019 | Dominik Fischnaller cerca la vittoria nel

Slittino naturale - undici azzurri convocati a Winterleiten per la seconda tappa di Coppa del Mondo : Si è definita la composizione della compagine azzurra che prenderà parte alla seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Slittino naturale. Per le gare in programma a Winterleiten, in Austria, tra venerdì 11 e sabato 12 gennaio, il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato undici atleti: sette uomini e quattro donne, che proveranno a migliorare il bottino di cinque podi e tre vittorie raccolto nel primo appuntamento. Nel singolo ...

Slittino - seconda tappa di Coppa del Mondo a Winterleiten : ecco gli azzurri convocati : Undici azzurri per la tappa di Winterleiten: venerdì il doppio, sabato singolo maschile e femminile più la staffetta Sarà composta da undici elementi la squadra azzurra che parteciperà alla seconda tappa di Coppa del Mondo di Slittino naturale in programma a Winterleiten, in Austria. Sette uomini e quattro donne sono stati convocati dal direttore tecnico Armin Zöggeler: per il singolo maschile ci sono Florian Clara, Stefan Federer, Alex ...

Slittino - second tappa di Coppa del Mondo a Winterleiten : ecco gli azzurri convocati : Undici azzurri per la tappa di Winterleiten: venerdì il doppio, sabato singolo maschile e femminile più la staffetta Sarà composta da undici elementi la squadra azzurra che parteciperà alla seconda tappa di Coppa del Mondo di Slittino naturale in programma a Winterleiten, in Austria. Sette uomini e quattro donne sono stati convocati dal direttore tecnico Armin Zöggeler: per il singolo maschile ci sono Florian Clara, Stefan Federer, Alex ...

Slittino – Coppa del mondo : i convocati per Konigssee : Confermati i dieci di Königssee per Sigulda: Dominik e Kevin Fischnaller nel singolo maschile, Voetter e Robatscher in quello femminile, tre coppie per il doppio Non c’è un attimo di tregua per la Nazionale di Slittino artificiale. Entrati nel vivo del stagione, si passa ormai da una tappa di Coppa del mondo all’altra senza sosta, così la convocazione degli atleti per Sigulda è stata anticipata a lunedì 7. Il direttore ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : Dominik Fischnaller torna sul podio - Voetter non al top : tornata la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale, per la prima tappa di questo 2019, e subito si rivede sul podio l’Italia, per la seconda volta in stagione, dopo l’esordio di Igls. A riuscirci, sul catino storico di Koenigssee, è ovviamente ancora una volta Dominik Fischnaller: In un week-end condizionato dal meteo inclemente, il 25enne nativo di Bressanone è riuscito, infatti, a conquistare la seconda piazza nel singolo ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : programma - orari e tv : Nuovo appuntamento per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: dopo il week-end molto incerto a causa delle condizioni meteo in quel di Koenigssee ci si sposta in Lettonia sulla durissima pista di Sigulda, una delle più insidiose di tutto il circuito. Andiamo a scoprire il programma delle gare, come di consueto si gareggia nel week-end. programma Coppa del Mondo Slittino Sigulda 2019 Sabato 12 gennaio Ore 14.45 prima manche ...

Coppa del Mondo Slittino artificiale – Dominik Fischnaller secondo : cancellata la seconda manche : Si torna in Europa e Dominik Fischnaller è di nuovo sul podio: l’azzurro secondo nel singolo di Coppa del Mondo di slittino artificiale a Konigssee. cancellata la seconda manche Si torna in Europa e Dominik Fischnaller torna sul podio della Coppa del Mondo di slittino artificiale. Come aveva fatto a Igls nell’opening stagionale, l’azzurro chiude al secondo posto la gara di singolo maschile disputata a Königssee. Una gara ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : team relay alla Germania - nulla da fare per l’Italia con l’errore di Voetter : Si chiude con un successo dei padroni di casa tedeschi la prima tappa di questo 2019 per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino artificiale: a Koenigssee un week-end davvero complicato a causa delle condizioni meteo si è concluso con il trionfo teutonico nel team relay. I campioni olimpici della specialità bissano la vittoria di Calgary, arrivata circa un mese fa: Julia Taubitz, Sebastian Bley e il doppio Eggert/Benecken timbrano ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : Dominik Fischnaller torna sul podio! E’ secondo in una gara dimezzata dalla neve : Arriva il secondo podio stagionale per l’Italia e per Dominik Fischnaller nella Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Sulla storica pista teutonica di Koenigssee va in scena una gara molto particolare, dimezzata a causa delle condizioni meteo: la tanta neve caduta ha limitato la visibilità degli atleti e ha costretto la giuria ad annullare la seconda discesa dopo che erano già partiti quindici slittinisti. Resta dunque il ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : gara imprevedibile per il meteo - vince Taubitz. Voetter è decima : gara davvero imprevedibile per quanto riguarda la prima tappa della Coppa del Mondo di Slittino artificiale al femminile in questo 2019. In quel di Koenigssee il meteo stravolge tutti gli equilibri in entrambe le run: la tanta neve caduta rallenta il catino teutonico, soprattutto sui lunghi rettilinei, e mette in difficoltà le slitte di molte nazionali, su tutte quelle dello squadrone teutonico. Nonostante tutto però i padroni di casa riescono ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : show di Eggert/Benecken - sesti Rieder/Rastner : Dopo un inizio di stagione non del tutto all’altezza, anche a causa di un problema fisico avuto nel corso della preparazione, hanno ingranato la marcia giusta Toni Eggert e Sascha Benecken che ora non si fermano più. Sono loro i veri e propri dominatori della Coppa del Mondo di Slittino per quanto riguarda il doppio: di ritorno dalla trasferta nordamericana, dove avevano portato a casa tre vittorie ed un secondo posto, si impongono anche ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : avanti gli azzurri in Nations Cup. Bene Rieder/Kainzwaldner : Tornata la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: inizia un lungo week-end in terra tedesca, sul catino di Koenigssee. Si è disputata oggi la Nations Cup, solita manifestazione che qualifica alle gare dei prossimi giorni. avanti tutti gli azzurri impegnati oggi. Molto Bene nel doppio Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner: secondo posto alle spalle dei forti lettoni Gudramovics e Kalnins. Superano il turno anche i giovani ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : riparte il massimo circuito internazionale. Italia a caccia del podio : Quinta tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: il massimo circuito internazionale riparte dall’Europa, precisamente dalla Germania, in quel di Koenigssee, dopo la pausa per le festività natalizie. Si ritorna nel Vecchio Continente dopo un lungo sconfinamento in Nordamerica: tre le tappe tra Canada e Stati Uniti nel mese di dicembre. In campo maschile l’equilibrio regna sovrano dopo la disastrosa ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nuovo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale che torna in scena dopo la pausa per le festività natalizie. Si ritorna in Europa, dopo un trittico di tappe Nordamericane tra Canada e Stati Uniti. Si vola verso la Germania, precisamente a Koenigssee: dal 4 al 6 gennaio tutte le gare. Andiamo a scoprire il programma dettagliato con il palinsesto TV. Coppa del Mondo Slittino artificiale Koenigssee ...