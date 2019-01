Xiaomi Mi 8 | Mi 8 Pro | OnePlus 6T | Nubia Red Magic | ecco i “Saldi d’inverno” di Geekmall

Xiaomi annuncia i Mi AirDots Pro - cuffie wireless leggere e impermeabili con riduzione attiva del rumore : Se cercate un’alternativa economica agli auricolari Apple AriPods, capaci di fornire caratteristiche paragonabili, presto potrete prendere in considerazione gli Xiaomi Mi AirDots Pro. Evoluzione degli AirDots presentati due mesi orsono, si avvicinano ancora di più al prodotto Apple sia sotto l’aspetto del design sia per la costruzione. Parliamo di due auricolari che pesano 5,8 grammi ciascuno, quindi leggeri da indossare. Beneficiano ...

Xiaomi afferma di aver spedito oltre 100 milioni di power bank e per per festeggiare presenta due nuovi gadget del proprio immenso ecosistema.

Xiaomi annuncia le nuove cuffie True Wireless Mi AirDots Pro, una replica più economica delle AirPods di Apple, dal prezzo allettante e dall'ottima autonomia.

Xiaomi Mi Power Bank 3 High Edition è il nuovo Power Bank con ricarica rapida a 45 W in grado di caricare anche un notebook.

Xiaomi Mi Home Projector Lite : un conveniente proiettore Full HD : Da Xiaomi arriva un nuovo modello dalle dimensioni contenute in grado di proiettare uno schermo fino a 200 pollici

Xiaomi - pronto uno smartphone che si piega in tre : (Foto: @evleaks) Tra qualche giorno — probabilmente già al Ces di Las Vegas — vedremo per la prima volta come si deve il primo smartphone con display pieghevole di Samsung dopo le anticipazioni dell’anno scorso, ma in Rete da oggi si è già iniziato a parlare di un altro dispositivo della stessa categoria. Si tratta di un fantomatico ibrido smartphone-tablet dotato di un display con doppia piegatura, in grado cioè di aprirsi e richiudersi ...

Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve un insolito porting, che permette agli utenti di installare Samsung Experience 9.5, direttamente da Samsung Galaxy Note 9.

Google potrebbe iniziare presto a esigere un pagamento da parte di alcuni produttori di smartphone cinesi, tra cui Huawei, Xiaomi e ZTE. Tutto potrebbe essere legato alla multa inflitta dalla Commissione Europea qualche mese fa.

Xiaomi svolterà presto in un modo che per certi versi sarà epocale: quella che finora era stata una serie di telefoni dal prezzo […]

Il 2019 di Xiaomi inizia all'insegna di due nuovi dispositivi, un purificatore d'aria per auto e un proiettore laser con supporto Dolby Audio e DTS

Xiaomi annuncia il proiettore Mijia Youth Version in Cina : Il colosso cinese ha annunciato in Cina la Youth Edition del proiettore Xiaomi Mijia che avrà un prezzo di 2499 Yuan (circa 318 euro) e inizierà il crowdfunding alle 14:30 del 2 gennaio al prezzo di 2199 Yuan (circa 280 euro). Xiaomi Mijia Youth Edition conserva il display da 40-120 pollici della Versione precedente e adotta lo stesso sistema TV MIUI di Xiaomi TV, con una sorgente luminosa a LED a 1080P a un prezzo inferiore a quanto ...

GearBest lancia una nuova promozione per festeggiare l'imminente arrivo del 2019, con sconti che coinvolgono anche gli ultimi arrivi.