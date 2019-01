Talent scout calcio – Amadou Haidara

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 9 gennaio 2019)– il leone del Mali, classe 1998, è un centrocampista maliano in forza al Lipsia.Il ragazzo, maglia numero 4 sulle spalle, è un combattente. Uno che non molla mai.Il suo modo di giocare e di intendere ildovrebbe fare scuola ed essere preso come un punto cardine per chi, di questo sport, vorrebbe farne un “lavoro”.Dedizione, voglia di non mollare mai e gioco a due tocchi.La semplicità è l’arma più semplice ma basilare per qualsiasi ragazzo che sogna di fare il calciatore.Grinta, corsa e tanto cuore sono solo le caratteristiche basi su cuista costruendo la carriera. Caratteristiche che già da sole sarebbero apprezzate moltissimo da qualsiasi tecnico, se poi queste venissero mescolate con una discreta dose di tecnica allora l’allenatore si troverebbe per le mani uno esplosivo.Un giocatore affidabile.Un giocatore su ...