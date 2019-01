Banco di Napoli | fu vero esproprio? Di certo i crediti non sono serviti al Sud

Napoli - rubano Bancomat a Capodanno : ladri approfittano dei rumori dei fuochi d'artificio : Mentre tutti erano intenti a festeggiare il nuovo anno in arrivo, nella città di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Giugliano in Campania, si è già potuto registrare il primo grave episodio, nel dettaglio si tratta del primo furto dell'anno, una rapina senza ombra di dubbio andata a segno in tempi record. Stando a quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, infatti, per concludere con successo la prima rapina dell'anno i banditi hanno ...

Napoli - rubano un Bancomat nella notte facendo esplodere una bomba : Come nel film "Lo chiamavano Jeeg Robot" una banda di malviventi, questa notte, approfittando degli spari dei botti di Capodanno, ha portato via un bancomat pieno di denaro in contanti. L"episodio è accaduto a Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove i rapinatori con una bomba carta hanno provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano.I banditi, poi, lo hanno caricato su un camioncino ...

Fondazione BancoNapoli - fondi per arte e welfare : pronto il bando : ... tornerà presto a erogare fondi per il terzo settore, dopo il congelamento di quest'attività imposta dalle cose e soprattutto dal ministero dell'Economia per tutto l'anno in corso. Da Palazzo Ricca ...

Napoli - Mario Rui sul Banco degli imputati dopo il ko di Liverpool : La Gazzetta dello Sport punta l'indice contro alcuni azzurri, dopo il ko del Napoli in Champions: 'Hanno deciso i campioni strapagati, come succede spesso a queste quote. Mario Rui , asfaltato dal Faraone, è la ...

Banco di Napoli - ultimo atto : fiaccolata in via Toledo per dirgli addio : La città dice mestamente addio al Banco di Napoli, uno dei più antichi istituti di credito del mondo. Non manifestazioni di piazza, non blocchi stradali per un avvenimento ormai non più scongiurabile, ...

Senza sosta i problemi Intesa San Paolo : disagi per clienti Banco di Napoli il 24 novembre e cause : Da diverse ore si riscontrano non pochi problemi Intesa San Paolo, soprattutto da parte dei clienti del Banco di Napoli. La questione sta assumendo proporzioni più significative oggi 24 novembre, anche se al momento della pubblicazione del nostro articolo sarebbe esagerato parlare di down. Stando alle segnalazioni da parte di diversi utenti, in ogni caso, è possibile fare un primo punto della situazione sia sulla natura dell'anomalia, sia sulla ...

Giorgio Napolitano 'preoccupato e rammaricato' per la sparizione del Banco di Napoli : Sarà che è napoletano , con la 'e', e Napolitano con la 'i'. Ed è pure di Napoli. Fatto sta che al capo dello Stato emerito e senatore a vita Giorgio Napolitano proprio non va già la sparizione del ...

Addio Banco di Napoli - Napolitano esprime 'rammarico e preoccupazione' : 'La piena integrazione, già in atto da tempo, del Banco di Napoli nella struttura di Banca Intesa San Paolo ha risposto a esigenze incontestabili di razionalità ed efficienza. Nel momento in cui si è ...

Banco di Napoli - la lettera dei principi azionisti : 'A noi 75 milioni' : È questa la richiesta e che i due fratelli principi della famiglia Windisch Graetz di origine austriaca, Mariano Hugo e Manfred, hanno presentato al ministero dell'Economia e finanze. Sono i primi, ...

Paliotto è il nuovo presidente della Fondazione Banco di Napoli : Rossella Paliotto è il nuovo presidente della Fondazione Banco di Napoli. Eletta all'unanimità, quella di Paliotto, prima donna alla guida dell'ente, era l'unica candidatura ai vertici della ...

Fondazione BancoNapoli riparte la causa al Tesoro : La Fondazione BancoNapoli da oggi avrà un nuovo presidente e un nuovo Consiglio di amministrazione. E la consiliatura si aprirà - forse già nelle prossime settimane - con una richiesta di risarcimento ...

Banco di Napoli - protesta in catene a via Toledo : 'Non scippate la nostra storia' : ...l'ennesimo furto ai danni della nostra città - ha dichiarato il consigliere comunale di Fdi Andrea Santoro - ormai si è compiuta una operazione già iniziata decenni fa e avallata dalla politica ...

Addio Banco di Napoli - giù il sipario su secoli di storia e potere : Manca poco, ormai. Le ragioni della finanza e del mercato prendono il sopravvento sull'identità: dal 26 novembre il Banco di Napoli scomparirà. Se ne va una fetta di storia del Mezzogiorno, iniziata ...