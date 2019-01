Via Marco Emilio Lepido | ' Mi avete truffato' e spacca i locali con una mazza da baseball

Amici 18 - Garrison Via dal talent per un ricambio - Marco Masini giudice al serale (RUMORS) : A partire dallo scorso lunedì 7 gennaio è cominciato il nuovo daytime settimanale del talent-show di Maria De Filippi e su 'Amici 18' circolano online diverse indiscrezioni. Stando a quanto è emerso in rete, Garrison Rochelle sarebbe stato sostituito per 'un ricambio generazionale', ma non sarebbe sa escludere un suo ritorno al talent nel corso del prossimo serale del format. Alla fase-serale del programma potrebbero figurare, tra i giudici, ...

Rally : Marco Blanc e Luca Lattanzi al Via del Rallye Automobile de Monte-Carlo 2019 : Ma tutti e due l'anno scorso siamo stati piuttosto impegnati in altre faccende, tra sport e lavoro, per poter organizzare al meglio l'avventura sudamericana. Personalmente non ho mica abbandonato la ...

Laura Chiatti e Marco Bocci - i ladri entrano nella loro casa e portano Via pellicce e oro : Rompendo una finestra, i ladri sono riusciti ad entrare nella casa di Marco Bocci e Laura Chiatti e a portarsi via oro, pellicce e molti effetti personali della coppia più o meno costosi. È successo a Marsciano, in Umbria, dove i due attori vivono, nella notte tra lunedì e martedì scorso: Laura e Marco erano fuori e quando sono rientrati a casa hanno trovato la brutta sorpresa. Dopo il furto, i malviventi hanno fatto perdere le loro tracce. ...

Strage di Viareggio - lunedì l’anteprima del documentario “Il sole sulla pelle”. Ecco il trailer della storia di Marco Piagentini : Tutti sanno cosa è successo a Viareggio il 29 giugno 2009, quando un treno, deragliando, ha scatenato un incendio che ha ucciso 32 abitanti. Ma in pochi sanno cosa è successo dopo, cosa fa oggi, ogni giorno, chi è rimasto. A raccontarlo con profondità e leggerezza, arriva un lungometraggio, prodotto dagli stessi autori di “Ovunque Proteggi”, il corto sulla Strage premiato da Cannes a New York e che ilfattoquotidiano.it pubblicò in esclusiva per ...

VIDEO Charlene Guignard e Marco Fabbri secondi alle Finali del Grand Prix - riviViamo la rhythm dance degli azzurri : Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno incantato durante lo short program delle Finali del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico e hanno conquistato una meravigliosa seconda posizione provvisoria. La coppia italiana di danza è in piena lotta per il podio e sogna in Grande dopo un’esibizione di questo livello ampiamente premiata dai giudici a Vancouver (Canada). Di seguito il VIDEO della rhythm dance di Charlene Guignard e Marco Fabbri ...

Svelati i segreti del nuovo album di Marco Mengoni - con il palco del tour nato da un Viaggio da finto giornalista : I segreti del nuovo album di Marco Mengoni non sono più tali dal giorno del rilascio di Atlantico, al quale ha dedicato un Festival di presentazioni condotto per le strade di Milano e alla presenza di altri artisti. Ospite di Radio Italia per l'intervista di presentazione dell'album, l'artista di Ronciglione ha reso noti alcuni particolari delle fasi di lavorazione del disco che ha rilasciato il 30 novembre, a cominciare dai viaggi compiuti ...

Esce "Atlantico" - il nuovo album di Marco Mengoni : sono rinato Viaggiando : 'Due anni in cui ho scoperto me stesso'. Nel disco anche un duetto con Celentano Marco Mengoni e Adriano Celentano sono l'accoppiata vincente del nuovo album del cantautore romano intitolato Atlantico.

Marco Mengoni racconta il Viaggio di 'Atlantico' " VIDEOINTERVISTA : Il ritorno a casa "Quando sono rientrato in Italia ho lavorato nello studio di Mauro Pagani che ha una serie di strumenti pazzeschi, anche pezzi unici, provenienti da tutto il mondo. Ho suonato per ...

Lo strazio di mamma SilVia dopo la morte di Marco : 'Nessuno ci ha aiutati' - Ultime Notizie Flash : Lo strazio di mamma Silvia dopo la morte di Marco: 'Nessuno ci ha aiutati'. Zani in carcere continua a dire che non avrebbe voluto uccidere suo figlio

Viaggio nei mestieri del tessile Marco - 30 anni - colori di qualità : Continua il Viaggio attraverso i mestieri del tessile. Settore storico, attraversato da una dura crisi che ha decimato posti di lavoro, ma ha mantenuto un suo peso significativo nella nostra industria.

Ciclismo - Elia ViViani pronto per il rientro su pista : corsa verso le Olimpiadi 2020. Marco Villa : “A Tokyo per una medaglia” : Dopo una bella vacanza a Lampedusa, Elia Viviani è pronto per tornare in sella e iniziare la nuova stagione con largo anticipo rispetto alla maggior parte dei colleghi. Il veronese, infatti, reduce da un’annata stellare caratterizzata da ben 18 successi (professionista più vincente al mondo nel 2018), sarà protagonista delle prove su pista in calendario nelle prossime settimane: il Campione Olimpico dell’omnium ha infatti nel mirino ...

Calcio RinViate le gare di Real Marconi e Nettuno : Nello stesso raggruppamento è stata rinviata anche la sfida tra Centro Sportivo Primavera e Time Sport Roma Garbatella.

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : “Consip - cosa ci hanno nascosto sull’archiViazione di papà Renzi” : E’ vero che bloccare il Tav Torino-Lione sarebbe un gravissimo danno per l’economia dell’Italia, del Nord-Ovest, del Piemonte o di Torino? E’ vero che alla Rai sta arrivando un’occupazione militare giallo-verde dei telegiornali che mai si era vista nella storia d’Italia dai tempi della Democrazia cristiana? E’ vero che nel caso Consip alla fine non è successo niente e il padre di Renzi diceva la verità ...

VIDEO Pattinaggio di figura - Grand Prix Helsinki 2018 : riviViamo la rhythm dance di Charlène Guignard e Marco Fabbri - momentaneamente in seconda posizione : Spettacolo puro a Helsinki. La coppia di danzatori formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri ha guadagnato la seconda posizione dopo la rhythm dance della terza tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura. Gli azzurri sono stati protagonisti di un programma straordinario con cui hanno ottenuto il nuovo primato personale di 77.36. Dalla sequenza di twizzles a quella di Tango Romantica (chiamata di livello 4 nella prima parte), ...