blogo

: Manuela Febbo è diventata mamma: è nata Aurea Maria - gossipblogit : Manuela Febbo è diventata mamma: è nata Aurea Maria -

(Di martedì 8 gennaio 2019)La giornalista di VideoNewsdi, la notizia è stata data durante la parte finale della puntata di Pomeriggio cinque condotta da Barbara d'Urso trasmissione nella quale spesso laha presenziato per gli argomenti di cronaca affrontati: "Devo fare gli auguri alla mia amatissima inviataperché oggi è". dice la conduttrice in studio.è lta con lode in Lettere Moderne presso l' Università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi in giornalismo, dal titolo "Famiglia Cristiana: tradizione e rinnovamento". Ha iniziato a lavorare nel settore dei motori nel 2003, mentre studiava all'università, realizzando inserti per Famiglia Cristiana e Il Sole 24 Ore. Ha lavorato su Telenova dove ha iniziato a lavorare come giornalista. A seguire ha avuto una breve parentesi a Tv Moda e a Panorama.it. ...