Banca Carige | via al decreto per tutelare i risparmiatori

Banca Carige salvata per decreto dal governo : garanzia pubblica - paghiamo noi : Alla fine paghiamo noi. Il governo gialloverde interviene a sostegno di Banca Carige, l'istituto ormai arrivato a un passo dal baratro, ovvero il fallimento. Il Consiglio dei ministri termina con una riunione lampo, chiusa dopo una lunga riunione ristretta con il premier Conte. L'esecutivo ha varato

Banca Carige - approvato decreto-legge a tutela dei risparmiatori. Di Maio : “Bce va dotata di strumenti rafforzati di controllo” : Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti su Banca Carige e a tutela della clientela e dei risparmiatori. In particolare, viene prevista la possibilita' per la Banca di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidita' che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati ...

Carige - 3 possibili spose per la Banca E il Governo vara le garanzie pubbliche : Per banca Carige, dopo 4 miliardi di rettifiche su crditi in 10 anni e oltre 3,3 miliardi di perdite nell'ultimo quinquennio, si profilano tre potenziali acquirenti: Unicredit, la favorita per dimensioni e potenziali sinergie derivanti da una razionalizzazione della rete in Liguria, Credit Agricole Cariparma, a sua volta presente in regione con la controllata Carispezia, o Bper banca, che però deve prima sciogliere il nodo di ...

Banca Carige al vaglio del Consiglio dei Ministri : Il Governo Conte ha convocato un Consiglio dei Ministri, stasera alle 21.00, per discutere della situazione di Carige , l'istituto genovese commissariato nei giorni scorsi dalla BCE. E' quanto si ...

Banca Carige - la settimana degli incontri. I commissari vedono Tria : Secondo fonti del MEF, sempre oggi ci sarebbe stata una riunione informativa sulla situazione dell'istituto di credito genovese tra il Ministro dell'Economia Giovanni Tria e i commissari . Per domani ...

L'Italia e l'ennesima Banca fallita : il bubbone Carige affondato da consulenze d'oro e crediti marci " Lo scandalo - di Simone Filippetti : ll 2019 è iniziato con un'altra tegola per L'Italia: è fallita un'altra banca. Stavolta è toccato a Carige, la Cassa di Risparmio di Genova, una delle banche più antiche al mondo: il 2 gennaio la Bce ...

Banca Carige - i commissari incontrano il Fondo Interbancario : Banca Carige in cerca della quadra per evitare il peggio. I tre commissari straordinari Fabio Innocenzi , Pietro Modiano e Raffaele Lener sono oggi, 7 gennaio 2019, a Roma per una serie di incontri ...

Crisi Carige - parla Angeloni (vigilanza Bce) : «Nozze via maestra per la Banca» : parla l’esponente del Consiglio di vigilanza del MVU e rappresentante della BCE nel Meccanismo di risoluzione: «La Banca centrale europea è intervenuta per stabilizzare la governance ma non si sostituirà ai soci»...

Banca Carige - The Capital Investment Trust ha ridotto la propria quota : La Consob rende noto che The Capital Investment Trust, lo scorso 19 dicembre 2018, ha ridotto la propria quota azionaria nella Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , al 4,975% del Capitale sociale ...

Banca Carige - si cerca soluzione dopo commissariamento Bce - : L'istituto spera di compiere passi concreti entro tre mesi, dopo che la Bce l'ha commissariato. Il primo azionista, Malacalza investimenti, esce allo scoperto e ribadisce il suo impegno. Il ...

Carige - Innocenzi : "no default o bail-in"/ Rixi "Governo difende la Banca" : Lener punta a soluzione veloce : Banca Carige, Commissariamento da Bce: Di Maio 'sereno'. Ultime notizie: Innocenzi, 'no bail-in o default conti correnti'. Lener, 'soluzione veloce'

Banca Carige - DI MAIO : "NON SIAMO PREOCCUPATI"/ Commissari : "no bail-in o default conti correnti" : Commissariamento BANCA CARIGE: mosse Bce, caso seguito da Conte e Di MAIO. Tutte le ultime notizie: Innocenzi, 'no bail-in o default conti correnti'

Banca Carige - il vicepremier Di Maio : 'Seguiamo con attenzione la vicenda' : La Liguria non può permettersi di perdere questo segmento di economia, non può pagare a livello occupazionale. Infine, siamo accanto alle migliaia di consumatori che attendono rassicurazioni sul ...

Banca Carige commissariata da Bce/ Ultime notizie - dimissioni Cda e paura conti correnti : Conte segue il caso : Commissariamento Banca Carige: le mosse della Bce, il caso seguito da Conte e Tria. Tutte le Ultime notizie: dimissioni Cda e paura per i conti correnti