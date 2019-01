Suona sull'Himalaya a 5mila metri per 90 minuti - è record. «Dopo sono svenuta» : La musica solleva l'anima, ma Evelina De Lain - pianista 41enne di Londra - ha portato la sua arte ad alta quota letteralmente entrando nel Guinness dei Primati per il concerto 'più alto' al mondo. Record che ha raggiunto Suonando il pianoforte sulle vette dell' Himalaya a cinquemila metri, come riporta l'Independent. E lo ha fatto eseguendo le note dei Notturni di Chopin n° 2 in mi ...

Clooney Suona il campanello di Ettorina - sulla soglia dell'osteria c'è George : Visto il periodo uno potrebbe pensare: regalo di Natale. In effetti tutte le sue amiche non ci dormono ancora di notte. Ma lei, 87 primavere portate con nonchalance e tanta esperienza del mondo, non...

Suona il campanello di Ettorina - sulla soglia dell'osteria c'è George Clooney : Ma lei, 87 primavere portate con nonchalance e tanta esperienza del mondo, non vuole parlarne proprio. Eppure George Clooney, si proprio lui, lasciate nel cassetto le capsule di Nespresso e chiusa in ...

Tsunami in Indonesia - band Suona sulla spiaggia e l’onda travolge palco e pubblico. Il video : Gli impiegati della compagnia statale Pin, in Indonesia, si erano riuniti in spiaggia per festeggiare il Natale. Mentre assistevano al concerto di una band rock, i Seventeen, l’onda gigantesca causata dall’eruzione del vulcano Krakatoa ha travolto palco e pubblico: il bassista e il manager del gruppo sono morti sul colpo mentre gli altri quattro componenti risultano tra le decine di dispersi della tragedia. All’evento ...

Pink Floyd - Delicate Sound of Thunder : compie 30 anni il primo disco Suonato sullo spazio : Trent'anni fa, il 22 novembre del 1988, usciva nei negozi Delicate Sound of Thunder, live album dei Pink Floyd, destinato a diventare un grandissimo disco di successo, nonostante non fosse un album registrato in uno studio di registrazione. Il tour di A Momentary Lapse of Reason Dopo quasi vent'anni dal precedente live album Ummagumma, i Pink Floyd pubblicarono un doppio disco registrato dal vivo: la tournée che seguì alla pubblicazione ...

La band che si è inventata un seguito fasullo su Internet per Suonare davanti a tre persone : Il metodo è piuttosto semplice e nemmeno troppo innovativo, trattasi di un classico caso di 'autobuy', esistono diverse agenzie nel mondo , anche in Italia, , che ti permettono, sul filo della ...