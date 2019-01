Ricoverato per un giramento di testa | muore dopo due giorni Aperta un' inchiesta

Niki Lauda - Ricoverato all'ospedale di Vienna per una grave influenza presa a Ibiza : L'ex pilota di Formula 1, Niki Lauda è stato ricoverato all'ospedale Allgemeinen Krankenhaus di Vienna, nel reparto di terapia intensiva, per una grave influenza, secondo il quotidiano "Kronen Zeitung" . Niki Lauda, oggi quasi settantenne, al momento presidente onorario non operativo, della scuderia Mercedes di Formula 1 sembrerebbe essersi ammalato durante le feste, passate a Ibiza. Un'addetta stampa dell'ospedale, ha dichiarato all'Orf, ...

Paura per Maradona - Ricoverato per un’emorragia gastrica! Diego rassicura : “grazie a tutti - ora sto bene” : Per fortuna solo tanta Paura per Diego Armando Maradona, ricoverato nella giornata di ieri per un’emorragia gastrica: El Pibe de Oro rassicura i fan dai social Tanta Paura per Diego Armando Maradona che nella giornata di ieri è stato ricoverato in una clica di Buenos Aires per un’emorragia gastrica. La notizia è subito diventata virale e i tanti fan che, ancora oggi, seguono El Pibe de Oro si sono subito in allarme. Il problema ...

