wired

: Il triste senso del decoro cittadino per il vicesindaco di Trieste #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Il triste senso del decoro cittadino per il vicesindaco di Trieste #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - demo_ddi : Il triste senso del decoro cittadino per il vicesindaco di Trieste - ifabry_ : @LokiLuk Bambina guarda che chi ha iniziato a offendere sei tu e sei ststo ripagato con la stessa moneta! Sei tu ch… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Qualche giorno fa Paolo Polidori,leghista di, si è vantato su Facebook di aver buttato in un cassonetto teli e coperte di un senzatetto, lasciati nei pressi di via Carducci. In poche ore sono montate le polemiche e il politico locale si è giustificato appellandosi all’evergreen della difesa del. Il, comunque, ha detto che il senza fissa dimora – un romeno da tempo in città – aveva precedenti penali e in passato aveva rifiutato di essere portato in una struttura di accoglienza. Mettere nel cassonetto i pochi averi di quest’ultimo in pieno inverno, con le temperature intorno allo zero e la bora dietro l’angolo, sarebbe la giusta punizione per il suo approccio poco collaborativo e la sua fedina penale sporca.Ci sono una sfilza di elementi che non reggono in questa giustificazione. Innanzitutto, quella dei senza fissa ...