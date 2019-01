Coppa Italia 2019 calcio | ottavi di finale | date | programma | orari e tv Il calendario

SuperCoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Pronostici ottavi Coppa Italia : Inter e Roma favorite - insidia Bologna per la Juve : La serie A osserva il suo periodo di pausa, ma in questo mese di gennaio 2019 la Coppa Italia sarà protagonista con gli ottavi di finale, che si giocheranno dal 12 al 14. Partite secche che nascondono parecchie insidie per le formazioni di serie A, alcune delle quali dovranno affrontare un avversario di categoria inferiore. Spesso e volentieri però i Pronostici della vigilia sono smentiti dal campo. Le motivazioni a volte riescono anche a fare ...

Lazio - Milan e Juve in campo : sabato si parte con la Coppa Italia : Il campionato torna solo nel weekend del 19 e 20 gennaio, ma le vacanze per il calcio Italiano sono quasi finite. E non solo perché i calciatori stanno man mano tornando alle rispettive basi per ...

Poderosa - la partecipazione alla Coppa Italia è finalmente realtà : LA CRONACA Il primo canestro della partita corrisponde alla tripla di Negri , poco dopo allungata dallo stesso con un affondo da due. La Hertz accorcia sul 3-5 , un risultato che stenta a schiodarsi ...

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : la prima volta di Roma! Coach Marco Capanna uomo dei miracoli : Roma per la prima volta iscrive il proprio nome nell’albo d’oro della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: ad Ostia nell’epilogo della Final Six le capitoline battono, al termine di una partita tiratissima, il Rapallo con il punteggio di 6-5. Con lo stesso punteggio Padova sconfigge Catania nella Finale per il terzo posto. Partenza sprint delle capitoline, in vantaggio con Motta e poi subito sul 2-0 con Picozzi. Antonucci ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : team relay alla Germania - nulla da fare per l’Italia con l’errore di Voetter : Si chiude con un successo dei padroni di casa tedeschi la prima tappa di questo 2019 per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino artificiale: a Koenigssee un week-end davvero complicato a causa delle condizioni meteo si è concluso con il trionfo teutonico nel team relay. I campioni olimpici della specialità bissano la vittoria di Calgary, arrivata circa un mese fa: Julia Taubitz, Sebastian Bley e il doppio Eggert/Benecken timbrano ...

Bob a 4 - l’Italia chiude al secondo posto la tappa di Winterberg : possibile l’assalto alla Coppa Europa : Baumgartner ci prende gusto insieme a Fontana, Verginer e Atchori Essoh: l’Italia è ancora seconda nel bob a 4 a Winterberg. E a soli otto punti dalla vetta andrà all’assalto della Coppa Europa Patrick Baumgartner e i suoi compagni ci prendono gusto: il bob a 4 italiano è ancora secondo in Coppa Europa. Nella seconda gara consecutiva disputata a Winterberg, in Germania, l’equipaggio azzurro ha ripetuto il grandissimo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Flachau 2019 : le convocate dell’Italia. Esordio stagionale per Michela Azzola : Ancora uno slalom speciale, il sesto della stagione, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile: martedì 8 gennaio lo spettacolo in notturna, sotto le luci artificiali, della gara di Flachau, in terra austriaca. Confermata in blocco la squadra azzurra che ha affrontato ieri la gara nei rapid gates in Croazia, a Zagabria, c’è una sola aggiunta: Esordio stagionale per quanto riguarda Michela Azzola. Queste le convocate ...

Calcio - Coppa Italia Promozione. Taggia - caccia alla finale : a Quiliano è big-match contro la Sestrese - ore 15 - : Potrete seguire la web cronaca Live del big-match tra Taggia e Sestrese su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 15.00

Coppa Italia 2019 - quando si gioca? Programma e orari degli ottavi. Calendario - tv e streaming : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2019 : Marcel Hirscher vuole la quinta vittoria - gli italiani cercano conferme : Dopo l’antipasto di ieri, rappresentato dalla gara femminile, tutto è pronto per il secondo appuntamento sulle nevi croate. A Zagabria, infatti, è tempo dello slalom maschile, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 (prima manche ore 12.15). Inizia un mese fondamentale per la stagione, sia per chi punta alla Sfera di Cristallo, con tanti punti in palio nelle grandi classiche di questo periodo, sia per chi ha direzionato il ...

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv delle finali : La Finalissima della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarà tra Roma e Rapallo: questo l’esito delle sfide di ieri, in cui sono state sconfitte, rispettivamente, le campionesse d’Italia di Padova e le detentrici del trofeo di Catania. Le perdenti si giocheranno il terzo posto oggi alle ore 15.00, mentre l’atto conclusivo si terrà alle ore 16.45. Nell’unico precedente stagionale Roma e Rapallo hanno pareggiato 7-7, ma ...

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : la fine del dualismo Padova-Catania. Roma e Rapallo per scrivere un nuovo capitolo : Certo, si sapeva che le semiFinali della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarebbero state equilibrate, ma che cadessero entrambe le teste coronate di Padova e Catania forse era difficile da prevedere, eppure bisogna abituarsi alla nuova dimensione, con la fine del dualismo tra patavine ed etnee e quattro squadre sullo stesso livello per la conquista dei trofei nazionali, con l’arrivo di Roma e Rapallo sullo stesso piano delle prime ...