Chelsea | Sarri | Barella? Se parte Fabregas serve un sostituto

Sarri : 'Barella al Chelsea? Se va via Fabregas serve un sostituto' : TORINO - ' Barella? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Se Cesc vuole andare via restiamo solo in cinque , a centrocampo, ndr, e allora abbiamo bisogno di un sostituto'. Così Maurizio ...

La Gazzetta : prime tensioni tra Sarri e il Chelsea : L’affare Pulisic “Una vicenda che indica come, dopo la lunga luna di miele di Sarri con l’ambiente, stiano emer­gendo i primi problemi”. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sui rapporti tra l’allenatore toscano e il Chelsea. Oggetto della discordi è l’affare Pulisic. Affare di cui Sarri non sapeva nulla e lo ha detto chiaro e tondo in conferenza stampa. Scrive oggi la Gazzetta: I problemi sono pero` ...

Boom Chelsea : Sarri vuole Cavani e Barella : Maurizio Sarri nella sua lista della spesa per il mercato del Chelsea, ha deciso di optare per due nomi conosciuti dal nostro calcio: Cavani e Barella Cavani e Barella sono i due calciatori “segnalati” da Sarri per il suo Chelsea. Il primo è la logica alternativa al pupillo Higuain, il quale sembra allontanarsi da Londra giorno dopo giorno. Qualora Morata dovesse partire, il Chelsea farebbe all-in su Cavani, tentando di ...

Higuain-Chelsea - Sarri : “Mercato? Non decido io” : HIGUAIN CHELSEA, PARLA Sarri- Reduce dal deludente 0-0 contro il Southampton, Maurizio Sarri sembra aver un po’ perso quell’aura magica che lo aveva accompagnato nei primi due mesi di Premier. Improvvisamente il suo “Sarri-ball” è stato ribattezzato “Noia-ball”, termine che descrive lo sterile possesso palla dei blues, che non si concretizza in occasioni da rete. […] L'articolo Higuain-Chelsea, Sarri: “Mercato? Non decido io” proviene da ...

Anche Sarri al Chelsea ha la sua Saittella : Pareggio col Southampton Vittorio Zambardino ha creato il Saittella Index per il Napoli. Evidentemente, l’ha pure esportato a Londra, sponda Chelsea, la nuova casa di Maurizio Sarri. I Blues hanno pareggiato 0-0 col Southampton a Stamford Bridge, non è stata una grande partita per la squadra di casa, al quinto stop contro avversari di livello più basso dopo quelli contro West Ham, Everton, Wolves e Leicester. Ci sono molte traduzioni per ...

Calciomercato Chelsea - Sarri : 'Alla società ho chiesto se vuole rinforzare la squadra' : Dopo il pareggio per 0-0 contro Southampton in Premier, l'allenatore del Chelsea ha evidenziato ai microfoni di Sky Sport le difficoltà offensive della sua squadra: "Abbiamo giocato bene fino agli ...

Calciomercato Chelsea - che colpo per Sarri : arriva Pulisic [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Chelsea – Gli ultimi mesi non sono stati entusiasmanti in casa Chelsea, la squadra ha perso terreno dalla vetta ma l’impatto del tecnico Maurizio Sarri è stato comunque strepitoso, il club sta ricostruendo e l’ex Napoli rappresenta sicuramente la figura migliore. I Blues hanno bisogno di innesti e nelle ultime ore hanno piazzato un colpo importante: dal Borussia Dortmund arriva Christian Pulisic, classe ...

Crystal Palace-Chelsea 0-1 - Kanté fa felice Sarri : Secondo successo di fila Seconda vittoria consecutiva per il Chelsea di Sarri, che si impone di misura nel derby con il Crystal Palace. A Selhurst Park, i Blues vincono grazie alla rete di Kanté nella ripresa, il centrocampista francese è bravo a sfruttare un gran pallone in verticale di David Luiz. Bello il sinistro di Kanté, dopo uno stop complicato a mezza altezza. Il gol arriva nella ripresa, dopo un primo tempo dominato dal Chelsea ma ...

Chelsea - Sarri prepara la trasformazione : “Utilizzerò Hazard come falso nove” : Alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha svelato una potenziale innovazione tattica per il futuro del club londinese: “Non vedo problemi da parte di Hazard nel giocare come attaccante centrale. Ha giocato quattro partite come finto nove e ha segnato 3 reti, servendo 2 assist. Per cui non riesco a vedere problemi. Sono molto soddisfatto delle sue prestazioni in quella posizione, ma in ...

Chelsea - Sarri a sostegno di Koulibaly : “mi spiace per lui - è davvero una persona eccezionale” : L’allenatore del Chelsea ha commentato quanto accaduto al suo ex giocatore durante Inter-Napoli “Mi spiace per Kalidou perché è una persona eccezionale. Sono costernato per lui, in Italia possiamo certamente fare di più su questo problema“. Sono le parole di sostegno al difensore del Napoli, Koulibaly, da parte dell’ex allenatore dei partenopei, Maurizio Sarri, in occasione della conferenza stampa che precede la ...

Cori razzisti in Chelsea-Watford - Sarri : 'Non ho sentito nulla' : Roma, 27 dic., askanews, - Non solo Inter-Napoli, Cori razzisti anche in occasione di Chelsea-Watford. E Maurizio Sarri, ex tecnico dei partenopei, ora alla guida dei blues, afferma: 'Purtroppo - ha ...

