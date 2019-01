Roma Femminile | buona la prima del 2019 Battuto 2-1 il Sassuolo in dieci grazie a

Femminile - Roma-Sassuolo 0-0 : inizia la partita LIVE : CRONACA PRIMO TEMPO 1′ - inizia la partita TABELLINO ROMA , 4-3-3, : Pipitone; Soffia, Lipman, Corrado, Bartoli; Ciccotti, Bernauer, Greggi; Bonfantini, Piemonte, Serturini. A disp .: Casaroli, ...

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : la fine del dualismo Padova-Catania. Roma e Rapallo per scrivere un nuovo capitolo : Certo, si sapeva che le semiFinali della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarebbero state equilibrate, ma che cadessero entrambe le teste coronate di Padova e Catania forse era difficile da prevedere, eppure bisogna abituarsi alla nuova dimensione, con la fine del dualismo tra patavine ed etnee e quattro squadre sullo stesso livello per la conquista dei trofei nazionali, con l’arrivo di Roma e Rapallo sullo stesso piano delle prime ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019 : Roma e Rapallo in finale. Battute Padova e Catania : La finale della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarà tra Roma e Rapallo: le semifinali disputate ad Ostia hanno visto due sfide molto avvincenti e molto equilibrate. Roma batte Padova 9-7, mentre Rapallo supera Catania 13-12 dopo i tiri di rigore dopo il 7-7 dei tempi regolamentari. Nella finale per il quinto posto Florentia batte Milano 13-8. Nella prima semifinale Padova parte bene contro Roma e trova il primo break portandosi sul 4-2, ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019 : nei quarti di finale avanti Rapallo e Roma - battute nettamente Florentia e Milano : Non ci sono sorprese nei quarti di finale della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: il Rapallo supera per 8-4 la Florentia, scavando il solco decisivo in avvio di terzo quarto, passando dal 2-2 di metà gara al 5-2 che le toscane non saranno più in grado di ricucire, mentre nel secondo incontro la Roma rispetta il pronostico annichilendo Milano per 10-5 dopo essere anche stata avanti per 7-1 a metà gara e per 9-2 a otto minuti dal termine. ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Juventus in trasferta contro il Chievo - Roma-Sassuolo per cuori forti : Dopo la consueta pausa per le festività natalizie riprende il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019. Nel prossimo weekend va in scena la giornata numero 12 del torneo nazionale e si ripartirà con la Juventus in vetta alla classifica. Le bianconere se la vedranno in trasferta contro il ChievoVerona Valpo di Emiliano Bonazzoli e l’obiettivo sarà sempre il solito: vincere e confermarsi davanti. L’incontro si terrà nel giorno ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : pari tra Roma e Padova - Catania allunga in vetta : Dopo l’anticipo della scorsa settimana tra Bogliasco e Verona, vinto dalle liguri per 7-5, sono soltanto quattro le gare disputate oggi per l’ottava giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile. L’incontro di cartello tra Roma e Padova si conclude senza vincitori né vinti: 5-5 il risultato finale Come previsto senza storia le restanti sfide: Catania batte Florentia 11-5 e scappa in vetta guadagnando due punti sulle patavine, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : insidia Roma per Padova - Catania può tornare sola in vetta : Dopo l’anticipo della scorsa settimana tra Bogliasco e Verona, vinto dalle liguri per 7-5, saranno soltanto quattro le gare in programma domani per l’ottava giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile. Incontro di cartello tra Roma e Padova, con le capitoline che proveranno a scavalcare le patavine. Meno equilibrati, almeno sulla carta, gli altri incontri in programma: Catania-Florentia potrebbe far volare in testa da sole le ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus affronta il Verona - Milan e Fiorentina in trasferta contro il Chievo e la Roma. Programma e orari dell’undicesima giornata : Siamo al giro di boa del campionato di Calcio femminile di Serie A. Domani va in scena l’ultima giornata del girone d’andata, poi si tornerà in campo il 5 gennaio per iniziare il ritorno e lanciare la lunga volata che porterà le calciatrici a giocarsi il titolo fino all’ultimo turno del 20 aprile. La Juventus di Rita Guarino, che ha ritrovato la vetta della graduatoria, conclude la prima parte di questa stagione tra le mura ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : la finale sarà Russia-Francia! Sconfitte Romania e Olanda : Saranno Russia e Francia a contendersi gli Europei 2018 di Pallamano femminile! Questo è il verdetto delle semifinali odierne, aperte dal successo della Russia sulla Romania per 28-22. Nel primo tempo sono però le ragazze allenate da Ambros Martín a mostrarsi più propositive, trovando il +3 sul 9-6 e sul 10-7, venendo poi raggiunte sul 12-12, e subendo la reazione delle bianco-blu, che chiudono in vantaggio la frazione 16-15. Nella ripresa però ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : Eliza Buceschi trascina la Romania - vince la Norvegia : Quarta giornata di gare negli Europei di Pallamano femminile, dove si sono svolte le sfide valide per la seconda giornata dei gruppi C e D. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati di giornata e le classifiche aggiornate. GRUPPO C: nel pomeriggio arriva la vittoria dell’Ungheria, che piega 24-18 la Croazia fanalino di coda, ma che può ancora sperare nel passaggio del turno, in virtù del rocambolesco successo dell’Olanda ...

Calcio femminile - Roma-Milan 1-2 : la capolista vola con Giacinti e Sabatino : Allo stadio delle "Tre Fontane" di Roma è andato in scena l'anticipo della nona giornata di Serie A femminile tra le giallorosse di Bavagnoli ed il Milan capolista. Al termine di un match equilibrato le rossonere hanno vinto in rimonta grazie alle reti di Giacinti e Sabatino. Alla formazione di casa non è bastato il guizzo di Simonetti per allungare la striscia positiva di risultati. Roma-Milan, le formazioni La Roma è scesa in campo col 4-3-3 ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : vittoria esterna del Milan a Roma - poker della Juventus contro il Sassuolo : In attesa del derby toscano tra Florentia e Fiorentina, programmato domani alle 12.30, andiamo a raccontarvi cosa è accaduto in questa nona giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Al “Tre Fontane” di Roma il Milan si è imposto 2-1 contro la compagine giallorossa. Le capoliste hanno prevalso con lo score di 2-1 in rimonta grazie alle realizzazioni di Valentina Giacinti (nono gol in campionato) al 38′ e di Daniela ...