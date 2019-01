Il figlio muore all’ospedale; subito dopo la madre si spegne a casa “Non voleva

Il figlio muore a 26 anni di diabete - la mamma denuncia : “Non poteva pagarsi l’insulina” : Alec Smith-Holt è morto a 26 anni perché non riusciva a sostenere il costo dell'insulina, farmaco essenziale per curare il diabete di tipo 1 di cui era affetto da tempo. La denuncia della mamma Nicole, che ha cominciato una vera e propria battaglia a favore di chi si trova nella stessa condizione del figlio: "Non aveva abbastanza soldi. Nessuno dovrebbe perdere la propria vita così".Continua a leggere

Quando muore un figlio unico : C’è una notizia che più di altri mi ha colpito in questi giorni. La morte di Camilla Compagnucci, una bambina di nove anni romana, per un banale ma tragico incidente sugli scii, di cui tuttavia le responsabilità sono da accertare. Mi ha colpito perché Camilla, di cui ovviamente non so nulla, come non so nulla dei genitori (qui ne scrivo solo come spunto di riflessione) rappresenta in un certo senso la generazione dei bambini di oggi. ...

Padre muore a soli 39 anni : lascia un figlio piccolo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Padre muore a soli 39 anni: ...

Si addormenta sul divano con il figlio neonato tra le braccia : il bimbo muore : 'Il piccolo è venuto al mondo prematuro. Ma non ha avuto problemi quando lo abbiamo portato a casa', ha dichiarato al Sun. 'Sembrava che stesse bene il giorno prima di morire. Aveva avuto solo un ...

Roma - madre muore lanciandosi nel Tevere - si teme per le due figliolette : Una mamma di 38 anni si è lanciata nel fiume Tevere a Roma all'alba di questa mattina, non c'è ancora la certezza ma si pensa che abbia portato con sé le due figlie gemelle di soli 5 mesi. Il corpo della donna è stato ritrovato dai vigili del fuoco, ma delle bambine non c'è alcuna traccia. Sembra che la donna abbia voluto suicidarsi perché soffriva di depressione post partum. Ora i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare le due gemelline, ...

Muore allo stadio mentre guarda il figlio giocare : Una sciagura nel bel mezzo della festa. Lo Stoccarda strappa un 2-1 in casa contro l'Hertha Berlino e, per il momento, si tira fuori dalla zona retrocessione. Lo stadio, ai gol di Mario Gomez, rimasto ...

Malato - ferisce figlio e madre muore : 15.30 Tragedia familiare nel Salernitano, a Serre. Un anziano 84enne, affetto dal morbo di Alzheimer,in preda a una crisi di agitazione,ha accoltellato il figlio di 56 anni. L'uomo ferito ha chiesto aiuto ai vicini che hanno allertato il 118. La moglie dell'anziano, madre della vittima, ha accusato un malore ed è morta d'infarto malgrado i soccorsi. Il ferito è stato portato nell'ospedale di Eboli dove è stato giudicato guaribile in otto ...

Anziano accoltella il figlio - la moglie si sente male e muore : La tragedia a Sezze. L'Anziano, malato di Alzheimer, ha colpito il figlio con un coltello di grosse dimensioni

Malato di Alzheimer accoltella il figlio - ma muore la moglie : Nessuno in famiglia poteva immaginare che quella terribile malattia potesse trasformare una normale e pacifica persona anziana in un assassino e invece, la notte scorsa, a Serre, in provincia di Salerno si è consumata una tragedia assurda. Un uomo di 84 anni, affetto dal morbo di Alzheimer, in preda ad un forte stato di agitazione, ha accoltellato il figlio di 56 anni.La vittima, che non ha perso conoscenza, nonostante la profonda ferita inferta ...

Salerno : 84enne malato di Alzheimer accoltella il figlio 56enne - madre muore per la paura : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato la notte scorsa a Serre, in provincia di Salerno. Una tragedia familiare veramente assurda. Un uomo di 84 anni, affetto da Alzheimer, ha accoltellato il figlio, un 56enne. La madre della vittima dell'accoltellamento, per il grande spavento, ha avuto un malore e purtroppo è deceduta per arresto cardiocircolatorio. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, in particolare da Salerno Today, pare ...

Tragedia familiare nel Salernitano : malato di Alzheimer ferisce figlio - la madre muore per lo shock : Tragedia familiare a Serre, nel Salernitano: un anziano 84enne, affetto dal morbo di Alzheimer, in preda ad un forte stato di agitazione, ha accoltellato il figlio di 56 anni. Quest’ultimo ha chiesto aiuto ai vicini che hanno immediatamente allertato il 118. La moglie dell’anziano, madre della vittima, non ha retto allo shock ed ha accusato un malore: nonostante gli immediati soccorsi, è morta per arresto cardiocircolatorio. Il ...

Lascia il figlio di 13 mesi nella vasca con le sorelline e va via - il piccolo muore annegato : Amy Rhodes si era allontanata per "due minuti" per controllare il bucato Lasciato su un termosifone. All'improvviso ha sentito delle urla e poi il pianto delle due gemelline. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvare il piccolo Oliver. Il dramma a Coningsby, nel Lincolnshire.Continua a leggere

Per settimane non cambia il pannolino al figlio : il bimbo muore - ergastolo per il padre : La terribile storia di cronaca arriva dall’Iowa, Stati Uniti. Un uomo è stato condannato all’ergastolo per la morte del figlioletto di quattro mesi, trovato privo di vita su un dondolo in una camera buia. Al piccolo i genitori non avevano cambiato il pannolino per settimane: il suo corpicino era ricoperto di larve.Continua a leggere

Muore in auto - dopo aver accompagnato il figlio a scuola : Silvia Cimadoro aveva 46 anni Potrebbe essere stata tradita da un velo di ghiaccio Silvia Cimadoro, la donna di 46 anni di Carpignano che ha perso la vita martedì, in un drammatico frontale nella zona ...