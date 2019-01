Hirscher torna padrone dello slalom a Zagabria | sul podio Pinturault e Feller

LIVE Sport - DIRETTA 6 gennaio : Hirscher torna a dominare - ora i Campionati nazionali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, domenica 6 gennaio. Ci attende una ricchissima giornata di eventi, ne vedremo davvero delle belle in questo primo weekend del 2019: piatto succulento con gli Sport invernali ma non mancano tennis e Sport di squadra ad allietarci in questa Epifania. Si partirà con le discipline invernali con lo slalom maschile di Zagabria, l’ultima del Tour de Ski con la scalata del Cernis, ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 in DIRETTA : l’Italia sogna su una pista amica - Hirscher per tornare a vincere : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo la strepitosa vittoria di ieri di Mikaela Shiffrin, oggi tocca agli uomini, con Marcel Hirscher che non vorrà essere da meno, su una pista nella quale ha vinto in ben quattro occasioni. Il fuoriclasse austriaco vuole rifarsi dopo l’uscita di scena di Madonna di Campiglio, ma avrà contro una nutrita schiera di rivali. Su ...

Sci alpino - Pagelle Slalom Saalbach 2019 : Hirscher torna a dettare legge - Meillard sorprende - Moelgg si difende : Oggi si è disputato lo Slalom maschile di Saalbach, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulle nevi austriache si è imposto Marcel Hirscher davanti a Meillard e Kristoffersen. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono maggiormente messi in luce e degli italiani in gara. MARCEL Hirscher: 10. L’alieno è tornato, il fenomeno indiscusso dello sci mondiale si è ripreso prontamente dopo l’inattesa delusione del ...

Slalom a Saalbach : Hirscher torna a sorridere e timbra la vittoria n° 63 : Il sette volte vincitore della coppa del mondo ha chiuso la seconda manche in 1'54'98, gestendo pure le trappole di una pista parecchio usurata e lasciando il giovane svizzero a 38 centesimi. ...

Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 : Marcel Hirscher torna subito alla vittoria - nuovo podio per Meillard. 11° Moelgg - bene Vinatzer : Pronto riscatto di Marcel Hirscher. Dopo il sesto posto di ieri in gigante, il campione austriaco si è subito ripreso il gradino più alto del podio, vincendo lo Slalom di Saalbach e salendo a quota 63 nel numero dei successi in Coppa del Mondo. Hirscher aveva chiuso al comando nella prima manche, mentre nella seconda, nonostante una pista davvero ai limiti del praticabile, è riuscito a conservare parte del suo vantaggio, pur perdendo molto e ...

Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 : Marcel Hirscher torna a dominare nella prima manche - 13° Manfred Moelgg - Vinatzer qualificato : Dopo la opaca prova di ieri nel gigante, Marcel Hirscher si riscatta prontamente e vola nella prima manche dello speciale di Saalbach, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. L’illustre padrone di casa ha saputo destreggiarsi al meglio tra i pali stretti, conducendo tutta la prova nella maniera migliore, lasciando qualche centesimo sul tracciato solamente nell’ultimo tratto, e dimostrando di non volere ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher torna in vetta! : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci alpino - Gigante Val d'Isere 2018 in DIRETTA : prima manche. Hirscher per tornare a vincere. Italia - serve una scossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante maschile di Val d'Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si