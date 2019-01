Eav | al via nuove linee da Quarto all' università di Monte Sant' Angelo

Gigante BEaver Creek streaming video e tv : via alla 1manche - in pista! - Coppa del Mondo sci - - IlSussidiario.net : Diretta Gigante maschile Beaver Creek streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 2 dicembre, .

Sci alpino - il week-end di BEaver Creek si chiude con il gigante : sette gli azzurri al via : Il tour americano si chiude col gigante di Beaver Creek: sette azzurri al via, De Aliprandini ha il 13, poi Moelgg e Tonetti Il tour del Nord America della Coppa del mondo di sci alpino si chiude con il gigante maschile di Beaver Creek, il primo della stagione dopo la cancellazione dell’opening di Sölden. Alle 17.30 (diretta tv Eurosport 1 e Raisport) scatta la prima manche, alle 20.30 la seconda. Aprirà il francese Victor ...

LIVE Sci - SuperG BEaver Creek 2018 in DIRETTA : gara rinviata alle 20.00 per cattive condizioni del meteo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Operazione riscatto per gli uomini-jet azzurri dopo l’opaca prestazione di ieri in discesa libera, dove il migliore è stato Dominik Paris in dodicesima posizione. Proprio lui e Christof Innerhofer sono le migliori carte per l’Italia sulla sempre difficile Birds of Pray. Anche Peter Fill vuole tornare ad ...

Sci alpino - SuperG BEaver Creek 2018 : gara rinviata per maltempo. Nuovo programma - orario d’inizio e tv : Il SuperG maschile di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, è stato posticipato alle ore 19.30 italiane a causa delle avverse condizioni meteo che si sono abbattute sulla Birds of Prey. La gara doveva inizialmente incominciare alle ore 19.00 ma gli organizzatori hanno optato per posticipare il via di trenta minuti. Si attendono nuove notizie in merito, la gara è comunque a serio rischio. Di seguito il Nuovo ...

Sette azzurri al via a BEaver Creek : A Beaver Creek è il giorno del superG, programmato per le 19 ora italiana. Saranno in Sette gli azzurri al via. Il primo a partire sarà Dominik Paris con il 6, Poi Christof Innerhofer con il 20 e ...