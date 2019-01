Morta in ospedale a Napoli | si ipotizza omicidio colposo

Morta donna ricoperta da formiche - mentre era in ospedale : E' Morta nell'ospedale del Mare di Napoli la 70enne, originaria dello Sri Lanka, al centro del caso nato dalla pubblicazione di un video che la riprendeva su un letto dell'ospedale San Giovanni Bosco, ...

E' Morta la donna che era stata sommersa dalle formiche in ospedale a Napoli : morta la 70enne dello Sri Lanka, Thilakawathie Dissianayake, invasa dalle formiche nel novembre scorso mentre era ricoverata nel reparto di medicina generale dell'ospedale 'San Giovanni Bosco' di ...

Neonata Morta in ospedale - consegnata ai genitori in una scatola di cartone : «Per risparmiare» : Una bambina appena nata e morta dopo un ora è stata consegnata alla famiglia dentro una scatola di cartone. Quanto accaduto nel quartiere Chiah a Beirut, in Libano, ha lasciato sotto...

Neonata Morta consegnata ai genitori in scatola di cartone - l’ospedale : “Non avevano la bara” : Alla famiglia, già colpita dalla terribile tragedia della morte della Neonata poche ore dopo la nascita, hanno consegnato una scatola di cartone sigillata con dentro il corpicino. "Quando un bambino muore e i genitori non hanno una bara, dobbiamo consegnarlo dentro una scatola, non possiamo lasciarlo nel lenzuolo" hanno spiegato dall'ospedale di Beirut.Continua a leggere

Sanità - Morta in ospedale dopo la caduta : 4 medici indagati a Monza : La procura di Monza ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo nei confronti di quattro medici. La vittima è una 37enne malata di leucemia, ricoverata all’ospedale San Gerardo per una febbre che non si abbassava. Di notte è caduta a terra, forse dopo essersi alzata per andare in bagno, ha sbattuto la testa e il giorno successivo è morta, dopo un intervento per ridurre l’ematoma. Il caso risale a metà ottobre come denunciato ...

Bimba prematura Morta in ospedale Rummo a Benevento - avviso di garanzia ai medici : Non avrebbero fornito l'assistenza adeguata e per questo una Bimba, nata prematura il 5 novembre scorso, sarebbe morta nell'ospedale 'Rummo' di Benevento. Il pm della procura sannita Marialia ...

Bimba prematura Morta in ospedale nel Sannio - avviso di garanzia per i medici : Domani sarà riesumata la Bimba, rimasta ricoverata in terapia intensiva neonatale per circa una settimana prima di morire