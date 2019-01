Il calcio tra crisi e identità

Supercoppa a Gedda - gli sceicchi e la sottile strategia del calcio : Del resto, il mondo del calcio occidentale si sente in debito con i Paesi del Golfo. Le più importanti iniezioni di capitale degli ultimi anni, mentre il sistema capitalistico era costretto a fare i ...

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

calcio - Supercoppa Italiana 2018 - la risposta della Lega Serie A : “Le donne potranno entrare da sole alla partita senza nessun accompagnatore uomo” : Come era facile aspettarsi il caso “Supercoppa Italiana” ha portato ad un vespaio di polemiche non solo nell’ambiente sportivo ma anche politico. L’impianto saudita di Gedda in cui si terrà la partita tra Juventus e Milan il 16 gennaio, con due settori che sulla carta non sarebbero riservate alle donne prive di accompagnatore, ha portato ad una levata di scudi da parte degli appassionati di sport e anche di alcune figure ...

calciomercato Milan - UFFICIALE : depositato il contratto di Paquetà : Calciomercato Milan PAQUETA’ – Lucas Paquetà è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. depositato oggi in Lega Calcio il contratto del brasiliano, arrivato dal Flamengo a titolo definitivo. Brasiliano, classe 1997 è un centrocampista mancino, capace di chiudere l’ultima stagione al Flamengo con 10 gol in 32 giornate, è stato scoperto da Leonardo che ha […] L'articolo Calciomercato Milan, UFFICIALE: depositato il ...

calciomercato LIVE oggi - le trattative di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : Inter su Modric - Napoli su Barella : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

calcio - Supercoppa Italiana 2018 : le donne non potranno assistere all’incontro da sole. Scoppia il caso sessista : Il giorno della Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan si avvicina. Il 16 gennaio al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita) andrà in scena il confronto tra rossoneri e bianconeri e, stando a quando riportato dalla Lega Serie A, i biglietti stanno andando letteralmente a ruba, avendo ottenuto un dato di prevendita di 25mila tickets in poche ore. Un successo notevole, prevedendo il tutto esaurito. Non è però oro tutto quel ...

Il calciomercato di Serie B - le trattative : tutti su Lapadula - mosse in attacco di Brescia e Cremonese : calciomercato Serie B – Il campionato di Serie B sta regalando emozioni e grande spettacolo, lo scandalo estivo tra ripescaggi, ricorsi e cambio di format è stato messo alle spalle. Nel frattempo inizia il calciomercato invernale, tante le trattative che riguardano il torneo cadetto, ecco il punto della rosea. Il Benevento alla ricerca di una punta, nel mirino è finito Lapdula, occhi anche su Trotta. Tentazione Ceravolo per il ...

calciomercato Udinese - tutti i nomi in entrata : trattativa con il Cagliari : Calciomercato Udinese – Stagione fino al momento altalenante in casa Udinese, il club bianconero è però in grande ripresa dopo l’arrivo in panchina di Davide Nicola e punta ad allontanarsi dalla zona retrocessione. La pausa del campionato serve per ricaricare le batterie in casa bianconera con l’obiettivo di farsi trovare pronti alla ripresa. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, è fatta per l’arrivo in ...

calciomercato Roma - Monchi prova a prendere De Paul : la strategia giallorossa : Calciomercato Roma, Rodrigo De Paul seguito con attenzione dal ds giallorosso Monchi che potrebbe inserire una contropartita Calciomercato Roma, il ds giallorosso Monchi è alle prese con diverse trattative in entrata ed in uscita. Se Perotti ha le valigie in mano in vista di un probabile addio, in entrata secondo il Corriere dello sport potrebbe esserci il nome di Rodrigo De Paul, esterno dell’Udinese che tanto bene sta facendo in ...

calciomercato LIVE - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : la Juventus sogna il colpo Mbappé - Milan su Gabbiadini e Sensi : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI MERCATO DI MERCOLEDI’ 2 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato ...

calciomercato Genoa - rinforzi in arrivo : incontro tra Prandelli e la dirigenza per delineare le mosse : Calciomercato Genoa, la società del presidente Preziosi si appresta a muoversi per rafforzare la rosa a disposizione di Prandelli Il Genoa, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che si muoverà sul mercato nei prossimi giorni. “Si apre ufficialmente domani, giovedì 3 gennaio, la sessione invernale del calcio-mercato. Al di là dei propositi che si erano fatti largo anche quest’anno la durata, per conformarsi ai mercati ...