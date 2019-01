Gli user agent tratteggiano delle scelte anacronistiche per i Sony Xperia XA3 | XA3 Plus e

Il prossimo crossover di Arrow - The Flash e Supergirl causerà la morte di uno deGli eroi? : Il pubblico ha ancora negli occhi il bel crossover che ha lanciato Kate Kane e ha portato in tv la Lois Lane di Elizabeth Tulloch, ma c'è già chi pensa al prossimo crossover di Arrow, The Flash e Supergirl che potrebbe portare alla morte di uno dei nostri eroi. Crisis è stato lanciato proprio al termine di Elseworlds con un primo trailer e un poster che rimandano al 2019, ma cosa potrebbe succedere? Per molto il crossover di Arrow, The Flash ...