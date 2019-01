Freccero vorrebbe Stefano De Martino alla conduzione di Made in Sud

Blastingnews

: RT @Tomas1374: Allora, facciamo un elenco Vorrebbe riportare #Luttazzi Il #VAR sarebbe sempre a favore #Juve #LucaePaolo pare siano stati… - MammaNunmat64 : RT @Tomas1374: Allora, facciamo un elenco Vorrebbe riportare #Luttazzi Il #VAR sarebbe sempre a favore #Juve #LucaePaolo pare siano stati… - AlvisiConci : RT @Tomas1374: Allora, facciamo un elenco Vorrebbe riportare #Luttazzi Il #VAR sarebbe sempre a favore #Juve #LucaePaolo pare siano stati… - Tomas1374 : Allora, facciamo un elenco Vorrebbe riportare #Luttazzi Il #VAR sarebbe sempre a favore #Juve #LucaePaolo pare si… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Cosa riserverà il 2019 aDe? Se da punto di vista sentimentale sembra ci siano delle interessanti novità, per quello professionale possiamo dire che non mancano le offerte di lavoro al bel napoletano. Il settimanale Chi ha fatto sapere che l'ex marito di Belen Rodriguez è tra i candidati al ruolo di opinionista dell'Isola dei Famosi, mentre un noto sito gossip ha riportato le dichiarazioni che Carloha fatto di recente sul 29enne. Il nuovo direttore di Rai Due ha svelato chetanto il ballerinodella prossima edizione diin Sud, ma dovrà vincere la concorrenza di Mediaset.Depossibile presentatore, in Rai lo vogliono perin Sud Da quando ha dismesso i panni di inviato dell'Isola dei Famosi, si contano sulle dita di una mano le apparizioni diDein televisione; fatta eccezione per qualche ospitata ...