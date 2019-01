A fuoco 100 ettari di bosco sul monte Martica

Incendio sul monte Martica - «a fuoco 100 ettari di bosco». Canadair in azione : Incendio sul monte Martica , nel varesotto, dove 100 ettari di bosco sono andati in fumo, distrutti da un rogo scoppiato ieri sera. Sul posto sta operando un Canadair : i vigili del fuoco già da...

Casamassima - piombano fuori strada all'imbocco della ss100 : auto prende fuoco . Due feriti : Se non è un miracolo poco ci manca. Verso le 4 del mattino una Audi RS3 con quattro persone a bordo è finita fuori strada mentre percorreva via Bari a Casamassima , all'imbocco della ss100 . Nell'...

Roma - dalle ceneri del Salario rinasce Cerroni : a Rocca Cencia 100 tonnellate di rifiuti “orfane” del Tmb andato a fuoco : E così la città di Roma torna di nuovo a rivolgersi al “Supremo”. Con “sole” 100 tonnellate , per carità. Ma la sensazione è che Manlio Cerroni , già così, abbia vinto di nuovo. Il tritovagliatore di Rocca Cencia , di proprietà del patron di Malagrotta ma gestito dalla ditta “amica” Porcarelli, accoglierà 100 delle 700 tonnellate orfane del Tmb Salario , rovinosamente bruciato prima dell’alba di martedì mattina. Le altre 600 verranno lavorate nel ...

Roma : 100 interventi Vigili del fuoco dalle 20 di ieri sera alle 8 di stamattina : Roma – Moltissimi alberi e rami pericolanti, e verifiche da effettuare. È quanto segnalano i Vigili del fuoco di Roma alle prese con l’emergenza alberi e rami scattata nelle scorse ore a causa del maltempo e in particolare delle forti raffiche di vento in tutta la Capitale e nel Lazio. dalle ore 20 di ieri sera alle ore 8 di questa mattina i Vigili hanno effettuato circa 100 interventi in tutta la citta’. Il dispositivo di ...