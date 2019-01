Stefano e Benedetta in vacanza insieme | i due inseparabili anche nel nuovo anno

Stefano Sala difende Benedetta Mazza dopo le accuse e gli insulti : Benedetta Mazza demolita sui social: Stefano Sala prende le sue difese Nessuno è escluso dalla critiche nel mondo del web, in particolare in quello dei social, nemmeno una semplice e tranquilla ragazza come Benedetta Mazza, una delle concorrenti più amate e apprezzate della terza edizione della versione Vip del Grande Fratello di Ilary Blasi. La showgirl continua a ricevere pesanti accuse e nelle ultime ore ha perso anche la pazienza, ...

Benedetta Mazza criticata sui social : Stefano Sala interviene per difenderla : Benedetta Mazza e Stefano Sala sempre più uniti fuori dal Gf Vip: nessun allontanamento dopo il reality Il rapporto di amicizia nato all’interno del Grande Fratello Vip tra Stefano Sala e Benedetta Mazza non ha certo subito una battuta d’arresto fuori dalla Casa. I due continuano a vedersi e a frequentarsi dopo il reality, mantenendo […] L'articolo Benedetta Mazza criticata sui social: Stefano Sala interviene per difenderla ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza fanno un annuncio importante per il 2019 : Stefano Sala entusiasta per un progetto con Benedetta Mazza Stefano Sala e Benedetta Mazza non stanno insieme ma non perdono occasione per vedersi. I due ragazzi, che hanno fatto sognare gran parte dei telespettatori della terza edizione del Grande Fratello Vip, continuano a coltivare quella che ancora definiscono ‘amicizia’ e hanno deciso di mettere in piedi un progetto musicale insieme, già svelato qualche giorno fa. Sono state ...

Stefano e Benedetta ancora insieme dopo il Gf Vip : la sorpresa ai fan : Stefano Sala e Benedetta Mazza ancora insieme dopo il Grande Fratello Vip Ci sono news su Stefano e Benedetta: dopo il Gf Vip i due continuano a sorprendere. I fan che li seguono su Instagram non hanno potuto fare a meno di notare, con piacere, che l’amicizia fra i due prosegue. Per il momento non […] L'articolo Stefano e Benedetta ancora insieme dopo il Gf Vip: la sorpresa ai fan proviene da Gossip e Tv.

Benedetta Mazza dimentica Stefano Sala e fa gli auguri a Jane Alexander : Jane Alexander compie gli anni: il messaggio speciale di Benedetta Mazza La terza edizione del Grande Fratello Vip è finita da qualche settimana, ma alcuni concorrenti continuano a riscuotere un grandissimo successo, compresi gli amori nati tra le mura della Casa più spiata dagli italiani. Oggi 28 dicembre è un giorno speciale per Jane Alexander: l’attrice compie 46 anni e ha ricevuto una bella sorpresa dal fidanzato Elia Fongaro. Tanti i ...

Stefano e Benedetta stanno insieme? Ora parla lei : “Legame ogni oltre definizione” : Stefano e Benedetta stanno insieme dopo il Gf Vip? Dopo la fine del Grande Fratello Vip 2018 in molti si continuano a chiedere se Stefano Sala e Benedetta Mazza stanno insieme oppure no. La risposta al momento sembra essere negativa perché sia lei sia lui sembrano aver preso strade diverse. La Mazza peraltro ha rilasciato […] L'articolo Stefano e Benedetta stanno insieme? Ora parla lei: “Legame ogni oltre definizione” proviene ...

Stefano Sala bacia Dasha a Natale : Benedetta Mazza rompe il silenzio : Stefano Sala ha scelto Dasha Dereviankina al posto di Benedetta Mazza? La Vigilia di Natale ha portato con se una grossa novità nella vita di Stefano Sala: stando ad un fermo immagine che sta facendo il giro del web in queste ultime ore, l’ex concorrente del GF Vip 3 dopo una serata trascorsa con amici nel locale del padre avrebbe ritrovato la passione con Dasha Dereviankina e l’avrebbe addirittura baciata. Inizialmente, forse per ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza : progetto lavorativo insieme? : Benedetta Mazza e Stefano Sala lavoreranno insieme? Il loro progetto Stefano Sala e Benedetta Mazza stanno riuscendo benissimo a non far capire i loro sentimenti, scrivendo dediche d’amore e riportando testi di canzoni sui social, senza però aggiungere nessun destinatario. Se la loro storia sembrerebbe quindi non concretizzarsi, i due ora sono presi in un nuovo progetto insieme. Stefano Sala ha infatti pubblicato sul suo Instagram dei ...

Benedetta e Stefano insieme dopo il GF Vip : è mistero su Dasha : Benedetta Mazza e Stefano Sala ancora insieme dopo il Gf Vip. E Dasha? Nonostante il Grande Fratello Vip sia ormai giunto al termine da oltre 10 giorni, i rapporti creatisi all’interno della Casa, continuano a durare anche fuori. Oltre alla coppia Giulia Salemi e Francesco Monte, Elia Fongaro e Jane Alexander, anche altri due personaggi […] L'articolo Benedetta e Stefano insieme dopo il GF Vip: è mistero su Dasha proviene da Gossip e ...

Stefano Sala - il post ‘dannato’ accende i fan : “Vai - bacia Benedetta” : Stefano Sala, le parole ‘dannate’ accendono i fan: “Vai, bacia Benedetta”. Il mistero si infittisce Non si placano le voci attorno a Stefano Sala. Il modello, una volta uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, è stato al centro del gossip, che lo ha visto diviso tra un ritorno al passato, nelle braccia della fidanzata […] L'articolo Stefano Sala, il post ‘dannato’ accende i fan: “Vai, bacia ...

Stefano Sala pronto a lasciare Dasha per tornare da Benedetta Mazza? : Dasha Dereviankina lasciata da Stefano Sala? News su Benedetta Mazza Che cosa sta accadendo nella vita di Stefano Sala? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato nelle ultime ore una storia sul suo profilo Instagram in cui parlerebbe di Benedetta Mazza e soprattutto di Dasha Dereviankina. Il modello ha infatti augurato a tutti i suoi fan di trovare una persona che “insista” e che li tenga stretti in modo che non ...

Stefano Sala con Benedetta Mazza è stato un’amore platonico : Il modello ed ex gieffino Stefano Sala in un’intervista a “Fanpage” avrebbe rivelato: «Adesso so quello che voglio e quello che voglio fare. Voglio vedere Dasha e avere la mia vita indietro». Insomma, la conoscenza platonica con Benedetta sarebbe conclusa. Continua Stefano: «A Dasha non manca niente, è bella, sincera, pulita e innocente. Non avrei mai voluto metterla in questa situazione. Lei ha avuto un problema di salute a proposito del ...

Stefano Sala scarica Benedetta Mazza : 'Voglio vedere Dasha' : Stefano Sala dopo aver concluso l’esperienza al Grande Fratello Vip, sembra avere le idee più chiare. Il modello lombardo pare abbia messo un freno alla conoscenza con Benedetta Mazza. Attraverso un’intervista rilasciata per la testata giornalistica Fanpage, l’ex coinquilino della casa più spiata d’Italia ha confessato di sapere cosa vuole nella vita: “Voglio vedere Dasha e avere la mia vita indietro”. Stando alle parole dell’ex gieffino, ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala rivela : «Rivoglio la mia Dasha. Con Benedetta Mazza basta così» : Stefano Sala e l'amicizia affettuosa con Benedetta Mazza nata nella casa del Grande Fratello Vip . Il modello lombardo si è raccontato in un'intervista a Fanpage e avrebbe rivelato a chi appartiene ...