Le 10 trattorie preferite dai grandi chef | cenare con gusto a meno di 40 €

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Alajmo - Antica Osteria del MirasoleLedaiBartolini - Osteria MagenesBartolini - Osteria MagenesFeolde - CammilloFeolde - CammilloBerton - VistaLago BistròBerton - VistaLago BistròIaccarino - Osteria di San CesareoIaccarino - Osteria di San CesareoSultano - Taverna del LupoSultano - Taverna del LupoCrippa - Bar La Terrazza da RenzaCrippa - Bar La Terrazza da RenzaRomito - Grotta dei RaselliRomito - Grotta dei RaselliUliassi - SepiaUliassi - SepiaNiderkofler - Weißes LammNiderkofler - Weißes LammDopo una mappatura sui gusti dei migliori palati del Bel Paese – chiedendo a 10nomi dell’alta cucina italiana, per un totale di ben 30 stelle Michelin, di segnalarci il proprio indirizzo gourmand segreto – emerge con chiarezza che anche per un grandenon c’è nulla di così rilassante come andare in trattoria e tornare ad assaporare i ...