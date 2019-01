La situazione delle due navi che non vuole nessuno è ancora bloccata

Nations League – Svizzera da urlo! Manita al Belgio e primo posto nel girone : la situazione delle Final Four : La Svizzera ribalta ogni pronostico e rifila 5 gol al Belgio prendendosi il primo posto nel girone: elvetici alle Final Four insieme a Portogallo e Inghilterra In attesa della sfida tra Olanda e Germania, decisiva per completare il lotto delle 4 squadre che si giocheranno le prime Final Four della neonata Nations League, quest’oggi la Svizzera si è presa le luci della ribalta grazie ad uno strepitoso successo. Nel gruppo 2 della prima ...