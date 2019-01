: Inchiesta bimba morta su sci,4 indagati - TelevideoRai101 : Inchiesta bimba morta su sci,4 indagati - vitti2173 : RT @Agenzia_Ansa: Bimba morta sugli sci, aperta un'inchiesta: 4 indagati - QPendulum : RT @Agenzia_Ansa: Bimba morta sugli sci, aperta un'inchiesta: 4 indagati -

La procura di Torino ha aperto un'e iscritto 4 persone nel registro degliper la morte delladi 9 anni, ieri, in un incidente sugli sci in Alta Valle di Susa. Si tratterebbe di dirigenti, ex dirigenti e tecnici della società di gestione dell'impianto. Il fascicolo potrebbe essere riunito a quello già aperto sulla morte di un altro sciatore, avvenuta a gennaio dello scorso anno a poca distanza dal luogo dell'incidente di ieri.(Di giovedì 3 gennaio 2019)