Dove viaggiare nel 2019 | mete | avventure | esperienze

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Oltre un miliardo e trecentomila di persone saranno in viaggio nel, secondo l’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale del Turismo. Un trend in crescita inarrestabile negli ultimi anni che rende difficile trovare luoghi nuovi da scoprire. In compenso cresce la consapevolezza verso la salvaguardia dell’ambiente soprattutto tra millennials e centennials – secondo un indagine di Booking.com su un campione di 21.500 viaggiatori in 29 paesi il tren sono lesostenibili: l’86% degli intervistati sarebbe disposta a usare parte del proprio tempo per controbilanciare l’impatto ambientale del soggiorno e più del 37% sarebbe disposto a raccogliere plastica e spazzatura dalla spiaggia.Per il 60% levalgono di più dei beni materiali e, secondo Astoi, il 14% in più degli italiani prenota attraverso Agenzia di Viaggi. Tra leemergenti per questi ...