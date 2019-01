Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 10 | 10

Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio dopo l’approvazione della legge di stabilità dopo il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella agli per gli auguri di buon anno agli italiani arriva l’annuncio del vicepremier Luigi Di Maio in un video girato sulle piste da sci con il collega Alessandro Di Battista in arrivo la nuova legge promossa dai 5 ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : continua l'odissea della Sea Watch e della Sea Eye - 2 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: continua l'odissea della Sea Watch e della Sea Eye; In lieve aumento i feriti per i botti , 2 gennaio 2019, .

TERREMOTO L'AQUILA M 4.1/ Ultime Notizie - Sindaco di Collelongo : 'Tanta paura - ma nessun danno' : TERREMOTO L'AQUILA M 4.1: Ultime notizie, la scossa ha visto il suo epicentro al confine tra Lazio e Abruzzo. Avvertita ad Avezzano e Roma.

Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione la studio Giuliano Ferrigno nessuna vittima ma diversi feriti gravi per i botti durante i festeggiamenti per il Capodanno 2019 in provincia di Milano Un giovane in gravi condizioni dopo lo scoppio di un petardo che gli ha dilaniato le mani e perito volte testa grave anche una donna di 36 anni ricoverato in ospedale a Benevento dopo essere stata colpita dalla spiaggia di un grosso ordigno a ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime Notizie : Diawara scalpita - vuole giocare di più. La Fiorentina sta alla porta : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Diawara scontento e inquieto cerca spazio. La Fiorentina sta alla porta ma Ancelotti non ha rinunciato al mediano.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ultime notizie. Isco - si ritira una pretendente : affare più semplice? - 1 gennaio - : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie live 1 gennaio: il Chelsea si ritira dalla corsa a Isco. Senza i Blues sarà un affare più semplice?.

CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime Notizie - Gattuso blinda Calhanoglu - il turco non vuole partire ma il Lipsia... : CALCIOMERCATO MILAN: Ultime notizie, il Lipsia vuole Hakan Calhanoglu ma Gattuso lo blinda, Neppure il turco vuole lasciare MILANo.

