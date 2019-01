Petrolio | parte male il 2019

finanza.lastampa

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Prezzi delin calo nella prima seduta del nuovo anno, in scia alle preoccupazioni per lo stato di salute dell'economia globale che hanno continuato a suscitare timori di una crescente domanda di greggio. I prezzi del Brent e del WTI si attestano rispettivamente a 53,54 dollari e 45,06 dollari, in calo ...