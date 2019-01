Fabregas pronto a tornare protagonista | scelta la nuova destinazione

calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) E' stato per lungo un obiettivo del Milan, adesso Cescha scelto la. Addio con il Chelsea per il calciatore spagnolo, adesso unaavventura, quella con il Monaco, firma prevista nei prossimi giorni per un contratto da due anni e mezzo. Un'altra squadra seriamente interessata aera il Fenerbahce ma alla fine è stato il Monaco ad effettuare lo scatto decisivo, ritroverà Thierry Henry, suo compagno dal 2003 al 2007 all'Arsenal. Adesso dovrà provare a risollevare il club, il Monaco occupa infatti la penultima posizione in Ligue 1.