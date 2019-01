Serie A | i flop in difesa | delusione Lisandro Lopez

Serie A - i top ed i flop in attacco : Ronaldo è ancora il più forte - che sorpresa Piatek : E’ arrivato il momento dei bilanci per quanto riguarda il campionato di Serie A, è andata in archivio e ha portato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. In particolar modo continua il momento importante della Juventus che fino al momento non ha mai perso in campionato, tutte vittorie e due pareggi contro Genoa ed Atalanta. Non molla di un centimetro il Napoli che punta le posizioni altissime della classifica, al ...

Serie A - i flop in porta : Marchetti la delusione mentre Olsen è in ripresa : E’ andata in archivio l’ultima giornata dell’anno valida per il campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni per il proseguo della stagione ed in vista della seconda parte. La Juventus continua a dominare il campionato, solo vittorie e due pareggi contro il Genoa e l’Atalanta ma il Napoli tiene il passo dei bianconeri, la squadra di Ancelotti è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro il ...

Serie A - la Flop 11 del 2018 : ben 4 “milanesi” ed il caso Schick [GALLERY] : Serie A, la Flop 11 del 2018 vede al proprio interno ben 4 calciatori di Milan ed Inter: Kalinic delusione totale Serie A, la Flop 11 del 2018 rispecchia in parte l’annata di alcuni club. Il Milan ad esempio non ha convinto durante questo 2018, con diversi calciatori finiti nel mirino di critica e tifosi. Anche la Roma è molto presente all’interno della Flop 11 di Sportfair, stavolta però il motivo è fondamentalmente legato ad ...

Tra le Serie più piratate del 2018 c’è The Walking Dead 9 : ascolti flop ma sul podio con The Flash e The Big Bang Theory : Arriva da TorrentFreak la classifica delle serie tv più piratate di questo 2018 e proprio adesso che l'anno è agli sgoccioli la notizia sembra ancora più scioccante: The Walking Dead 9 (e non solo) è la serie più scaricata. A quanto pare la serie AMC ha perso molti in ascolti ma non in fedelissimi visto che il pubblico ha scaricato "milioni di volte" la serie e non solo l'ultima stagione. I fan sperano davvero che si ritorni ai numeri di un ...

Serie A - top e flop del girone d’andata : Juventus schiacciasassi - Roma in affanno : In testa c’è lei, la Juventus di Massimiliano Allegri, e non è certo una novità. La sorpresa, semmai, è il record di punti nel girone d’andata. Un dato, quello del campionato 2018/2019, che conferma la forza dei bianconeri ma anche il divario con le altre. La Juve ha 6 punti in più rispetto allo scorso anno, l’effetto Cristiano Ronaldo è evidente. Insegue il Napoli, che al contrario esce con un saldo negativo dal confronto con il torneo passato: ...

Serie A - Top & Flop fino alla 17esima giornata : Piatek sempre più ‘pistolero’ e Quagliarella eterno - errori di mercato in casa Torino e Milan : Si avvicina la fine dell’anno ed è il momento dei primi bilanci sul campionato di Serie A, in attesa della 18^ giornata del massimo torneo italiano che si preannuncia scoppiettante. La Juventus sta dominando in lungo ed in largo, i bianconeri hanno sempre vinto mentre solo il Genoa è riuscito a strappare un risultato positivo. L’unica squadra in grado di tenere il passo dei bianconeri è sicuramente il Napoli, stagione ...

Fantacalcio : dalla rivelazione Piatek al flop Dzeko - tante le sorprese alla 16ª di Serie A : Ad inizio anno tra i big della Serie A c'erano sicuramente i vari Dzeko, Higuain, Dybala, seguiti poi da alcuni attaccanti che avrebbero dovuto incidere di più come Simeone, Berardi, Schick, Belotti e Antenucci. Ora la situazione è ben diversa. Caputo e Mandzukic sono diventati imprescindibili, così come la vera rivelazione Piatek che viaggia ad una media di quasi un gol a partita. Per il Fantacalcio il consiglio riguardo gli attaccanti che ...

Serie A - un anno dopo : bene il Milan - l'Inter a -7 - Sassuolo top - flop Roma : Meglio il Milan di Gattuso di quello di Montella. Allegri supera se stesso, Spalletti e Di Francesco fanno peggio di quanto avevano fatto nello scorso campionato. È quanto emerge dal confronto dell'...

Serie A - Juve meglio del '17-'18 : +3. Roma-Lazio - che flop e l'Inter... : Napoli primo, Lazio seconda e Juventus terza. Il Sassuolo quartultimo e il Genoa in zona retrocessione. Sembra surreale ma è la classifica di un anno fa dopo dodici giornate. Le squadre che hanno ...

La Germania in Serie B. Da modello a flop in un anno da cancellare : ... con gli sputi gentili, a San Siro, tra Völler e Rijkaard, roba tosta tra due nazionali che, per motivi e risultati diversi, hanno fatto storia e cronaca del calcio mondiale. Sta di fatto che il ...

Serie A - diritti tv troppo cari : flop del calcio all’estero : Chissà se e quanto potrà servire l’effetto Ronaldo per aumentare l’appeal all’estero del calcio italiano. Che numeri alla mano sarebbe ben più basso del costo. Possibile? Il dibattito sul tema è rovente. Ma il calcio in tv come prodotto “da esportazione” non sta funzionando. Anzi, proprio guardando alle vendite all’estero viene da pensare a diritti televisivi strapagati e relativo flop (per chi li ha ...

Monaco - stagione da incubo tra frodi - carcere e flop in Serie : Ha passato la notte in commissariato dove era stato portato con le manette ai polsi. Ne è uscito solo oggi, ma indagato nell'ambito di un'inchiesta tentacolare che dal mondo dell'arte contamina il governo e promette ripercussioni anche sul club di calcio. Protagonista dell'intrigo, il russo Dmitri Rybolovlev, proprietario del Monaco, appena eliminato dalla Champions ...