Speciale Formula 1 2018 review

Formula 1 - Race Anatomy : puntata Speciale su Sky Sport F1 - canale 207 - : Un appuntamento da non perdere per rivivere tutte le emozioni del Mondiale 2018 e proiettarci verso la nuova stagione di Formula 1. Su Sky Sport F1 andrà in onda, alle 19 , lo speciale "Race Anatomy - la Stagione" . Fabio Tavelli con Leo Turrini e tanti altri ospiti, ci riporteranno in pista per analizzare tutto quello che è accaduto nel ...

Formula E 2018-19 - lo Speciale : le novità della stagione 5 : Sabato 15 dicembre sul tracciato cittadino di Ad Diriyah, in Arabia Saudita, scatterà la quinta stagione di Formula E che anche quest'anno sarà trasmessa in esclusiva su Mediaset . Scopri tutte le ...

Formula E - livrea Speciale di Saudia per il GP a Riyad : Le nuove monoposto Gen2 per la stagione 2018/19 di Formula E , esclusiva Mediaset, volano ma non fino a dove potrà il Boeing 777-300 della Saudia . La compagnia aerea di bandiera dell'Arabia Saudita ...