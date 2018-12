Si cerca Fosca | cagnolina scomparsa da ieri | proprietari disperati

Ricerca : a Cà Foscari di Venezia il Premio Unicredit Foundation (2) : (AdnKronos) - Grazie a questa opportunità, il Dipartimento di Economia di Ca’ Foscari potrà quindi proporre al job market promosso dall'European Economic Association, in programma per la prima volta a Napoli il 6 e 7 dicembre 2018, una posizione di ‘postdoc’ triennale per svolgere Ricerca in uno dei