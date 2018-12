Ferrari | per Kimi Raikkonen Maurizio arrivabene è la persona giusta per tornare a vincere

F1 - la nuova Ferrari 2019. Tutte le anticipazioni e le novità. Aerodinamica e power-unit per sfidare la Mercedes : Come sarà la nuova Ferrari in vista del Mondiale 2019? La domanda sta ovviamente facendo crescere la curiosità di tifosi ed addetti ai lavori, per provare a prevedere cosa uscirà dalla fabbrica di Maranello. Al momento, l’unica certezza che abbiamo a disposizione riguarda il 15 febbraio, giorno nel quale sarà svelata la nuova Ferrari (che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe chiamarsi SF72H, seguendo la progressione degli ultimi anni) ...

Ferrari : gli auguri per il futuro alle porte : Dalla Ferrari gli auguri per il Nuovo Anno, con lo sguardo al futuro e una riflessione sul 2018, segnato dalla morte a luglio di Sergio Marchionne. “Quello che si sta per chiudere è stato un anno di profondi cambiamenti per la Ferrari. Uno, indubbiamente, ha causato un grande dolore: la scomparsa di Sergio Marchionne ha […] L'articolo Ferrari: gli auguri per il futuro alle porte sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Kimi Raikkonen omaggiato da Shell per il suo addio alla Ferrari : Le riprese della sua ultima pubblicità vengono intervallate da filmati che mostrano l'ex campione del mondo 2007, l'ultimo a vincere in Formula 1 con Ferrari. L'omaggio di Shell al finlandese Kimi ...

F1 - Raikkonen lascia la Ferrari : il ‘regalo’ dello sponsor Shell per Kimi è di quelli speciali [VIDEO] : Lo sponsor della scuderia del Cavallino ha voluto omaggiare Kimi Raikkonen, in procinto di diventare ufficialmente un pilota dell’Alfa-Sauber Pochi giorni ancora e Kimi Raikkonen diventerà ufficialmente un pilota dell’Alfa-Sauber, visto che il contratto con la Ferrari scadrà il 31 dicembre 2018. Dal primo gennaio, il finlandese comincerà un nuovo capitolo della propria vita sportiva, provando a vincere l’ennesima sfida di ...

F1 - la Ferrari può vincere il Mondiale 2019? Cinque buoni motivi per sognare : Nel pieno del clima natalizio si guarda a quel che potrà riservarci il futuro. Il 2018 sta per chiudere i battenti e il 2019 è lì a bussare alla nostra porta. L’attenzione verso il domani riguarda tutto e tutti e il Mondiale di Formula Uno non fa eccezione. Nella pausa invernale i motori sono spenti ma le idee viaggiano alla velocità della luce. I tecnici infatti sono a lavoro per porre le basi sulle nuove monoposto del prossimo anno. ...

Berger prevede un futuro in Ferrari per Mick Schumacher : Gerhard Berger è convinto che il figlio di Michael Schumacher sia destinato a una carriera in Ferrari. Ultimamente sono sempre più insistenti le voci secondo cui Mercedes e Ferrari starebbero lavorando per assicurarsi il 19enne e farlo entrare nei rispettivi driver development programmes. “Mick sarà in Ferrari nel giro di due anni, ma non so […] L'articolo Berger prevede un futuro in Ferrari per Mick Schumacher sembra essere il ...

Beffa finale per la Ferrari : il 'Tapiro d'oro' - : Lunedì 24 dicembre, a Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, a Maurizio Arrivabene , direttore della Scuderia Ferrari, il Tapiro d'oro per non aver vinto il Mondiale di Formula Uno. Valerio ...

F1 - per la Ferrari c'è il Tapiro d'Oro : ROMA - 'Quest'anno siamo partiti bene, pensavamo di cantarle alla Mercedes e invece a fine campionato ce le hanno cantate loro, però ce le hanno cantate solo all'ultimo' . Maurizio Arrivabene, team ...

F1 - Toto Wolff : “Dobbiamo rimanere umili perché la Ferrari farà di tutto per batterci. Schumacher? Il migliore di tutti i tempi” : Un’altra stagione di Formula Uno è andata in archivio e Lewis Hamilton e la Mercedes hanno posto il loro sigillo laureandosi per la quinta volta campioni del mondo nelle due graduatorie (piloti e costruttori). Un successo che porta con sé 74 vittorie su 100 GP nell’era ibrida. Numeri spaventosi per le Frecce d’Argento che, dal 2014 a oggi, hanno concesso 14 vittorie alla Ferrari e 12 alla Red Bull. Appare chiaro che nel team di ...

Formula 1 - Vettel scrive alla Ferrari : 'Nel 2019 darò tutto per vincere il titolo' : ... cerchiamo di comunicare sempre meglio fra di noi, con fiducia e stima reciproca, aiutandoci in tutto e per tutto...', dice ancora il quattro volte campione del mondo. 'Solo continuando a lavorare ...

F1 - Sebastian Vettel scrive alla Ferrari 'Nel 2019 darò tutto per vincere il titolo' : 'Solo continuando a lavorare insieme come una squadra forte ed unita - dice ancora il quattro volte campione del mondo - possiamo fare il prossimo passo! Per impegno ed entusiasmo siamo una squadra ...

