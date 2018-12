Di Maio | fuori chi non sostiene contratto

Luigi Di Maio : “Chi non sostiene contratto di governo è fuori da M5s - nessuno è indispensabile” : Luigi Di Maio commenta su Twitter la decisione di espellere 4 parlamentari dal Movimento 5 Stelle: "Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Oggi i probiviri si sono espressi con provvedimenti duri e giusti. Chi non sostiene il contratto di governo è fuori dal MoVimento. Il rispetto degli elettori viene prima di tutto".Continua a leggere

M5s ha espulso quattro dissidenti | Foto |Di Maio : fuori chi non rispetta il contratto : Per "tutelare la comunità del Movimento 5 stelle", il collegio dei Probiviri grillini ha espulso i senatori De Falco e De Bonis e gli eurodeputati Moi e Valli. Sugli altri due dissidenti (Nugnes e Fattori) "i procedimenti disciplinari sono ancora pendenti". La risposta non si è fatta attendere...

M5S : espulsi De Falco - De Bonis - Valli e Moi. Di Maio : «Chi non sostiene il contratto è fuori» : Epurazione nel Movimento 5 stelle dopo la manovra. Il collegio dei probiviri dei 5 stelle ha espulso i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia...

Luigi Di Maio vuole far fuori Barbara Lezzi : fuoco amico M5s - la voci impazzite sul rimpasto : La ministra per il Sud ha i giorni contati? La grillina Barbara Lezzi, spesso disastrosa in tv, nonostante le smentite sul rimpasto di governo sarebbe finita nel mirino incrociato di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il primo, leader del M5s e quindi capo della Lezzi, non avrebbe digerito i disastri m

Inps - il governo fa fuori Tito Boeri per decreto : ribaltone pensioni - Di Maio mette le mani sull'Istituto : ribaltone all'Inps, il presidente Tito Boeri fatto fuori "per decreto" dal governo. Secondo quanto riporta il Giornale, nel decreto che conterrà reddito di cittadinanza e Quota 100 ci sarà anche una mini riforma dell'istituto previdenziale. Addio al presidente unico, si tornerà a una gestione colleg

Giuseppe Conte - il gioco sporchissimo di Luigi Di Maio per farlo fuori e sostituirlo : retroscena-terremoto : La partita adesso è tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini, ma con Luigi Di Maio in attesa febbrile. E l'accelerazione della crisi, con le frasi "incaute" del premier su "tagliando al contratto di governo" e "rimpasto possibile", è da leggere sotto un'ottica nuova: Conte non è scivolato, ma ha messo su

Di Maio ha tirato fuori un altro test sulle cose fatte dal governo : Tutto è cominciato con un tweet datato 20 dicembre: una foto di un foglio a righe con un elenco di 20 punti in bella grafia per fare il conto delle promesse che - secondo Luigi Di Maio - il governo ha fatto e mantenuto. Una manciata di minuti e quello stesso elenco è stato replicato in centinaia di versioni diverse: dissacranti, drammatiche, ironiche. Persino una nota agenzia di pompe funebri se ne è ...

Di Maio agli ambulanti : 'Fuori da direttiva Bolkestein' : Il Movimento cinque stelle 'libera' gli ambulanti dalla direttiva europea Bolkestein, una norma il cui obiettivo è favorire la libera circolazione dei servizi e l'abbattimento delle barriere tra i ...

Luigi Di Maio - il piano per far fuori Tria : il vero obiettivo è il fedelissimo Spadafora a Palazzo Chigi : Ecco allora l'idea si spostare il leghista sottosegretario alla presidenza del Consiglio al ministero dell'Economia, ottenendo due risultati con un sol colpo: indebolire Giorgetti, viste le spine che ...

Caso Di Maio - spunta la foto nella piscina abusiva : «Fuorilegge 4 fabbricati su cinque» : Cinque manufatti, di cui quattro abusivi, oltre al sequestro di tre aree dove erano abbandonati diversi rifiuti. È quanto emerge dalle carte trasmesse alla procura di Nola dalla polizia...

Giuseppe Conte fa fuori Luigi Di Maio. M5s - il clamoroso retroscena : presto - il premier... : Secondo il quotidiano torinese, il mite avvocato pugliese prestato alla politica avrebbe scalato le gerarchie dei 5 Stelle a tal punto da diventare il candidato premier e leader ideale quando, è ...

