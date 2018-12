MotoGp | cicatrice in vista ed elettrostimolatori in attività | Marc Marquez non si

MotoGp - Marquez mostra sui social la sua spalla : la cicatrice dello spagnolo è impressionante [VIDEO] : In una Instagram Story lo spagnolo ha mostrato la cicatrice presente sulla sua spalla, conseguenza dell’operazione a cui si è sottoposto pochi giorni fa a Barcellona Le condizioni della spalla di Marc Marquez sembrano migliorare di giorno in giorno, come mostrato sui social dallo stesso pilota sui propri canali social. All’interno di una Instagram Story, lo spagnolo ha postato un video in cui riprende la ferita, conseguenza ...