Interessi legali in aumento dal 1 gennaio 2019 Si passa dallo 0 | 3 % allo 0 | 8 %

Ravvedimento operoso 2019 - gli Interessi legali schizzano allo 0 - 8 : cosa cambia : Tra gli aumenti previsti per il prossimo anno, rientrano anche quelli degli interessi legali sul Ravvedimento operoso 2019, che schizzeranno in alto, in un balzo dallo 0,3 allo 0,8 per cento. È questo il succo del Decreto a firma Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato lo scorso 15 dicembre 2018. cosa significa? Significa che, chi opterà per il Ravvedimento operoso, per sanare posizioni fiscali avrà interessi triplicati con effetto ...