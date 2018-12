Capodanno Rai a Matera con Fausto Leali | Ivana Spagna e Maggie&Bianca

La truffa di fine anno del fioraio : nascosti tra le rose 205 fuochi d'artificio per Capodanno : Un fioraio di San Sebastiano al Vesuvio, Salvatore Sorrentino, 32enne, già noto alle forze dell?ordine, è stato sorpreso dai carabinieri della locale stazione a detenere...

'L'Anno che verrà' - lunedì la festa di Capodanno di Raiuno in diretta da Matera : Per la prima serata di lunedì 31 dicembre il palinsesto di Rai 1 prevede la messa in onda de "L'Anno che verrà", consueto appuntamento televisivo di fine anno con musica, balli e spettacoli. L'evento dell'ultimo dell'anno della rete ammiraglia Rai sarà condotto da Amadeus, sarà animato dalla partecipazione di numerosi artisti del panorama musicale italiano e sarà trasmesso in diretta da Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Ad affiancare ...

Capodanno su Rai1 - tutti gli ospiti de 'L’anno che verrà' : Amadeus è prontissimo per festeggiare insieme ai telespettatori l'inizio del nuovo anno. Ecco tutti gli ospiti che saliranno...

Capodanno 2019 Rai 1 : ospiti e anticipazioni L’Anno Che Verrà : Capodanno 2019 RAI 1. Lo show L’Anno Che Verrà torna anche stavolta in diretta tv da Matera su Rai 1 per dire addio al 2018 e brindare alla mezzanotte del 2019 con un cast d’eccezione. Di seguito ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della serata. Leggi anche: DOVE VEDERE LA DIRETTA | IL #Capodanno SU CANALE 5 Capodanno 2019 Rai 1: anticipazioni de L’Anno Che Verrà Torna il grande spettacolo del Capodanno di Rai 1 e sarà anche ...

Zucchero una notte a Venezia : a Capodanno su Rai 2 : Zucchero “Sugar” Fornaciari è uno degli artisti italiani più amati nel mondo. La Laguna è una delle location più belle

Jas&Jay le sorelle esplosive di RaiDue protagoniste del Capodanno in Conca : Le hanno ribattezzate le sorelle esplosive di "Mezzogiorno in famiglia". Jasmine e Jay Carol Gigli, in arte Jas & Jay saranno le protagoniste del Capodanno in Conca , il party più atteso delle Alpi. ...

Musica - anche quest’anno si rinnova la guerra dei concerti di Capodanno tra Rai Uno e Canale 5 : Si avvicina la fine del 2018, e come ogni anno inizia la “guerra” dei concerti della sera di San Silvestro delle televisioni italiane. Rai Uno propone la sedicesima edizione dell’ormai tradizionale concerto di Capodanno “L’anno che verrà”, direttamente da Piazza Vittorio Veneto a Matera (è il quarto anno consecutivo che la Basilicata ospita l’evento), con alla conduzione Amadeus affiancato da Sergio Friscia e Samantha Togni. Sul palco si ...

La voce della Politica Capodanno Rai - Braia : "Così comunichiamo la bellezza della nostra Basilicata" : Il rappresentante della giunta regionale lucana è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione della trasmissione "L'Anno che Verrà" "Il Capodanno Rai rappresenta una delle grandi ...

La voce della Politica Capodanno Rai - Cifarelli : "Anno che Verrà vetrina importante per la Basilicata" : L'esponente della giunta regionale è intervenuto oggi alla conferenza stampa di presentazione della trasmissione della Tv di Stato che sarà trasmessa il 31 dicembre dal palco di Matera "Ormai esiste ...

Manca poco all'evento dell'anno : il Capodanno in Umbria è al Moraiolo : E' tutto pronto per il grande evento di Capodanno in Umbria. Stiamo parlando del dinner show e del dopocena al Moraiolo di Collazzone. Una serata imperdibile e che vede già un vero e proprio sold out ...

Programmazione tv di fine anno : Capodanno in Musica su Canale 5 - L'anno che verrà su Rai 1 : I programmi televisivi per le serate del 31 dicembre e del primo gennaio sono all'insegna del tanto divertimento, infatti sia su Rai Uno che su Canale 5 la fanno da padrone i concerti di fine anno, ma i palinsesti televisivi sia per la Rai che per Mediaset hanno programmato anche tanti film d'animazione e non solo per intrattenere il pubblico in queste due giornate di festa. Lunedì 31 Dicembre in tv Ultimo dell'anno che come di tradizione viene ...

L’anno che verrà : tutti gli ospiti del Capodanno di Rai1 con Amadeus : Jalisse Amadeus è pronto per brindare a L’anno che verrà. In diretta su Rai 1 da Piazza Vittorio Veneto a Matera, capitale europea 2019 della cultura, il conduttore di Ravenna festeggerà l’arrivo del nuovo anno con tantissimi artisti ed avrà al suo fianco il comico Sergio Friscia e la ballerina Samanta Togni. A partire dalle 21.00 di lunedì 31 dicembre, il pubblico assisterà ad uno show chiamato a regalare musica, divertimento, allegria ed ...

Festeggia il Capodanno al Ristorante Il Galeone! Vivrai una serata unica e ricca di sorprese : Anche quest'anno il Galeone ha preparato un menù speciale per Festeggiare con te l'arrivo del Nuovo Anno. Il Ristorante è situato all'interno della struttura del Tennis Club Sanremo, in Corso Matuzia, ...