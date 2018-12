Rigopiano | Ci fu depistaggio Prefettura nei guai

Valanga Rigopiano - si indaga per depistaggio : a Gennaio 2017 la tragedia che causò 29 morti : Si indaga per depistaggio nella tragedia dell’hotel Rigopiano. Era il 18 Gennaio 2017, quando una Valanga travolse l’albergo di Farindola, nel pescarese. Il bilancio fu pesantissimo: 29 morti, con gli 11 superstiti miracolosamente sopravvissuti dopo essere rimasti ore e ore tra le macerie della struttura sommersa dalla slavina. Erano i giorni della grande emergenza neve e tutto l’Abruzzo soffriva dei disagi ...

Rigopiano - nuova inchiesta per depistaggio : sette indagati - anche l'ex prefetto di Pescara : nuova indagine legata alla tragedia dell'hotel Rigopiano con sette persone coinvolte tra le quali l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo e altri sei funzionari della prefettura. Secondo quanto si ...

Hotel Rigopiano - nuovo fascicolo : 7 indagati per depistaggio : Sette avvisi di garanzia sono stati notificati ad altrettante persone per il reato di frode in processo penale e depistaggio...

Rigopiano - sette indagati per depistaggio : "Nascosero la chiamata di soccorso fatta dall'hotel" : C'è un nuovo fascicolo di indagine per la tragedia dell'Hotel Rigopiano: la Procura di Pescara ha notificato 7 avvisi di garanzia per il reato di frode in processo penale e depistaggio a carico del personale della Prefettura di Pescara, compreso l'ex prefetto Francesco Provolo. L'accusa è di aver occultato il brogliaccio delle segnalazioni del giorno 18 gennaio 2017 alla Squadra Mobile di Pescara per nascondere la chiamata di ...

Rigopiano - 7 indagati per depistaggio : Tra i destinatari dell'avviso di garanzia c'è anche l'ex Prefetto Francesco Provolo. L'accusa è quella di aver fatto sparire da un brogliaccio la prima telefonata di richiesta di soccorso -

Rigopiano - 7 indagati per frode e depistaggio. C'è anche l'ex prefetto - : La Procura di Pescara ipotizza che il brogliaccio delle segnalazioni del giorno della tragedia in cui morirono 29 persone sia stato occultato per sviare le indagini

Rigopiano - 7 indagati per frode e depistaggio. C'è anche l'ex prefetto : Rigopiano, 7 indagati per frode e depistaggio. C'è anche l'ex prefetto La Procura di Pescara ipotizza che il brogliaccio delle segnalazioni del giorno della tragedia in cui morirono 29 persone sia stato occultato per sviare le indagini Parole chiave: ...

Rigopiano - nuova indagine : 7 indagati per depistaggio. Anche l’ex prefetto di Pescara : Le accuse mosse sono quelle di aver occultato il brogliaccio delle segnalazioni del 18 gennaio 2017 per nascondere la chiamata di soccorso fatta alle 11:38 dal cameriere Gabriele D'Angelo.Continua a leggere

Rigopiano - 7 indagati per depistaggio : c'è anche l'ex prefetto di Pescara : Nuovo fascicolo di indagine sulla tragedia dell' Hotel Rigopiano . La Procura ha notificato 7 avvisi di garanzia per il reato di frode in processo penale e depistaggio a carico del personale della ...

Rigopiano - indagine per depistaggio : 7 sotto accusa. “Nascosero brogliacci delle richieste di soccorso dall’hotel” : Frode in processo penale e depistaggio. Con queste accuse 7 persone sono indagate in un nuovo filone d’inchiesta sulla tragedia dell’hotel Rigopiano, seppellito da una valanga il 18 gennaio 2017. La procura di Pescara guidata da Massimiliano Serpi sospetta che l’ex prefetto Francesco Provolo e altri funzionari della prefettura di Pescara abbiano occultato il brogliaccio delle segnalazioni del giorno della tragedia alla squadra ...

Rigopiano - 7 indagati per depistaggio : ANSA, - PESCARA, 28 DIC - Nuovo fascicolo di indagine sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola, Pescara, dove, dopo la valanga che travolse la struttura il 18 gennaio 2017, morirono 29 persone.

Rigopiano - 'cancellata' la prima telefonata ai soccorsi - 7 indagati per depistaggio : c'è anche l'ex Prefetto : Nuovo fascicolo di indagine sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano: la Procura di Pescara ha notificato 7 avvisi di garanzia per il reato di frode in processo penale e depistaggio a carico del personale ...