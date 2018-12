Pd | Zingaretti? Non è il nuovo E Matteo Renzi prima o poi lascerà

Zingaretti spiega perchè non bacerà mai Di Maio -VIDEO : 'Che cattiveria! Al mio partito chiedo più rispetto e meno sospetto. Sono stato eletto nella regione sconfiggendo i Cinquestelle. Dobbiamo essere più umili e rispettosi degli altri' ha detto il ...

Zanda : "Con Zingaretti tornano Ds? Nicola non è pazzo" : "L'Italia e il Pd - prosegue Zanda - hanno bisogno di poter fare politica in modo leale, bastano già le continue bugie e i bluff di Lega e 5 Stelle. Noi abbiamo bisogno di un congresso in cui si ...

Pd - scontro Calenda-Zingaretti. L ex ministro 'Se vogliono ripartire da D Alema - non ci siamo'. La replica 'Così distruggete il partito' : ROMA - L'incontro per i vent'anni della Fondazione ItalianiEuropei di Massimo D'Alema, come prevedibile, alimento il dibattito nel Pd. Ad aprilo è l'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. ...

Maria Elena Boschi attacca Di Maio : «Ha tradito gli italiani». E sulle primarie : «Non voterò Zingaretti» : Maria Elena Boschi Da ministro per le riforme e potente Sottosegretario a deputata dell’opposizione, come è cambiata la sua vita? «Ci sono meno responsabilità, ci sono meno pressioni. Certo avrei preferito che il Pd fosse rimasto al governo del Paese perché potevi portare a casa risultati, fare qualcosa che incideva sulla vita delle persone. Ora è più complicato. Sono stata molto contenta per l’approvazione di un emendamento, quello sul congedo ...

Pd : Boschi - chi voto? Non Zingaretti : Le primarie possono non essere risolutive, ma se i candidati si confrontano sulle idee e su una linea politica possono essere un primo passo per ripartire. Non ho ancora deciso chi sosterrò alle ...

Maria Elena Boschi al forum nella redazione di Leggo : Alle primarie non voto Zingaretti. Salvini fascista? No - ma prenda distanze. Di Maio ... : Le primarie - ha spiegato Maria Elena Boschi durante il forum nella redazione di Leggo - possono non essere risolutive, ma se i candidati si confrontano sulle idee e su una linea politica possono ...

Maria Elena Boschi al forum nella redazione di Leggo : "Alle primarie non voto Zingaretti". "Salvini fascista? No - ma prenda distanze". "Di Maio ha scaricato suo padre". "La Raggi a Roma non ha lasciato traccia" : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

Silvestroni : Raggi e Zingaretti Non hanno pensato a salute pubblica : Roma – “Tragedia annunciata quella dell’incendio al Tmb Salario. D’altra parte e’ tutta la gestione dei rifiuti romana e regionale a fare acqua da tutte le parti. Sono anni che ne’ la Raggi ne’ Zingaretti mettono mano in modo serio alla risoluzione di questo problema. Evidentemente la priorita’ era il braccio di ferro tra i due piuttosto che la tutela della salute pubblica”. “Risultato ...

Zingaretti dice di non volersi alleare con il M5S : Lo ha ribadito dopo che un'intervista del suo braccio destro aveva lasciato intendere il contrario, aprendo un dibattito interno al PD

Pd - Zingaretti : “Da Minniti coerenza. Renzi via? Non partecipo a chiacchiericcio - può ancora portare grande contributo” : “La scelta di Marco Minniti di ritirarsi dalla corsa alla segreteria Pd? Da lui c’è stato un atto di coerenza e responsabilità rispetto alle cose che aveva detto fino a oggi, cioè un impegno con spirito di servizio per provare a unire. Credo rimanga una straordinaria risorsa che penso farà parte, per quanto mi riguarda, del nuovo gruppo dirigente che dovremmo costruire dopo il Congresso”. Così il presidente della Regione Lazio ...

Pd - sale la tensione. Minniti verso l addio alle primarie. Renzi 'Non mi occupo di congresso'. Zingaretti 'Gioco macabro' : ROMA - sale la tensione all'interno del Pd in vista del 12 dicembre , termine ultimo per la presentazione delle candidature al congresso. Con Matteo Renzi che torna a confermare il suo disimpegno ...