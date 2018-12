Marocco | trovata ragazza decapitata in una località sciistica | la vittima aveva 24 anni

Blastingnews

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Un altro macabro ritrovamento è avvenuto questa mattina in, precisamente a Ifrane, sul medio versante del monte Atlante, proprio dove negli scorsi giorni sono state trovate decapitate le due turiste scandinave. Questa volta laè unadi 24, le cui generalità non sono ancora state rese note. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, il corpo esanime dellaè avvenuta in una zona non abitata. Sconcertanti i primi dettagli che giungono dal Paese nordafricano: la testa della donna infatti sarebbe stata tagliata di netto e lanciata per diversi metri. Le indagini sono attualmente in corso.Nello stesso posto sono state uccise le due turiste scandinave Il luogo del ritrovamento è praticamente lo stesso dove pochi giorni fa, come detto in precedenza, sono state ritrovate le due turiste scandinave, le quali, come si ricorderà, vennero forse prima ...